Kanyeja Westa bo na Coachelli zamenjal The Weeknd

Kanye West je pred nekaj dnevi nepričakovano odpovedal svoj nastop na največjem festivalu v Severni Ameriki, in to zgolj slaba dva tedna pred začetkom. Razloga za odpoved ni navedel, medije pa je preplavila novica, da naj bi še neuradno nekdanji soprogi Kim Kardashian dejal, da se umika iz javnega življenja, da bi si poiskal strokovno pomoč.

Organizatorji so morali tako hitro najti zamenjavo, to pa bo glasbenik The Weeknd. Kot glavni nastopajoči bo 17. in 24. aprila zavzel oder skupaj s skupino Swedish House Mafia. Grammyjev nagrajenec je na festivalu nazadnje nastopil leta 2018. Med drugimi festivalskimi zvezdami sta letos še Billie Eilish in Harry Styles.

Skupina Swedish House Mafia je bila, preden je Kanye odstopil, na festivalu navedena zgolj na koncu, pod seznamom nastopajočih, sedaj pa je navedena enako kot ostala velika imena. V medijih se se zato pojavila predvidevanja, da je nenavadna navedba služila kot rezerva, če bi morali najti zamenjavo za Kanyeja.