Kanyeju Westu odpovedali koncert na Poljskem

Poljska ministrica za kulturo Marta Cienkowska je ocenila, da odločitev o organizaciji njegovega koncerta na Poljskem ni sprejemljiva. "Ne morem si predstavljati, da lahko na Poljskem, kjer so bili ljudje umorjeni v nemških nacističnih taboriščih smrti, organiziramo koncert umetnika, ki odkrito pravi, da ima rad Hitlerja, promovira nacistično ideologijo in služi denar s prodajo majic s svastiko," je izjavila.

Dodala je, da odločno nasprotuje temu koncertu, ker pomeni spodbujanje sovražnega govora, ter da na Poljskem noben organizator ne bi smel sodelovati v takšnem projektu. Izjavila je tudi, da ima poljska država potrebna orodja, da določenim posameznikom prepove vstop v državo, in dodala, da jih bodo oblasti uporabile, če organizatorji ne bodo odpovedali dogodka.

Eden najbolj priljubljenih raperjev na svetu Kanye West je lani objavil pesem z naslovom Heil Hitler in na svoji spletni strani oglaševal prodajo majic s svastiko. Januarja se je 48-letnik opravičil s pismom, ki je bilo objavljeno kot celostranski oglas v časopisu The Wall Street Journal. Kot vzrok je navedel bipolarno motnjo, ki ga je pripeljala do impulzivnega vedenja.