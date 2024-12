Kar deset Billboardovih glasbenih nagrad romalo v roke Taylor Swift.

"Hvala oboževalcem, ker Billboard šteje vaše poteze. Štejejo, kar poslušate, albume, nad katerimi ste navdušeni. Te nagrade dojemam kot nagrade, ki so jih podelili oboževalci, ker ste vi tisti, ki jim je mar za naše albume in pridete na naše koncerte," je v zahvalnem govoru dejala Swiftova. "Veliko mi pomeni, da ste sprejeli stvari, ki sem jih naredila, in dejstvo, da vam je tako zelo mar za mojo glasbo," je nadaljevala. "To je najlepše darilo za zgodnji rojstni dan, ki ste mi ga lahko dali. Torej, najlepša hvala. Všeč mi je. To je točno to, kar sem si želela," je zaključila glasbenica, rojena 13. decembra.

Chappell Roan se je medtem razveselila nagrade za najboljšo novo izvajalko: "Dolgo je trajalo, da sem postala nova izvajalka, a čudovito je biti opažen. In vsa ta leta trdega dela se resnično obrestujejo," je dejala v zahvalo. Drugi zmagovalci so bili Zach Bryan s petimi zmagami, Morgan Wallen s štirimi in Shaboozey s tremi. S tremi kipci so domov odšli tudi Elevation Worship, Bad Bunny in Drake, ki ima zdaj skupno 42 kipcev in je na lestvici tik za Taylor Swift.