Karakterna Sheby tokrat z nekaj več bižuterije

SHEBY - WTF

Lesketajoče presenečenje se upravično imenuje WTF. Sheby, naša pionirska trap-soularka, s povratniškim songom ne skriva naklonjenosti do hyper-pop in/ali glitch-pop bižuterije. A ravno v pravšnji meri. Sestavni gradniki songa WTF so dovolj intrigantni, da ti sproti uspešno bodrijo pevkin značilen vokalni nastavek; ki tako sme ostati trapersko zasanjan. Dobimo hitič, ki bo Sheby brez dvoma približal občutno širšemu poslušalskemu krogu, obenem pa izraz neuklonljive dive ohranil avtorski ter isker, značajski in prepričljiv. Sheby serijsko zmaguje dalje.

Ocena: 5





SASHA KEABLE - Act Right

Naj se res zgodi - na pravi začetek samostojne glasbene poti avtorice in sijajne vokalistke, Južnolodončanke kolubijskega rodu, zdaj čakamo res že predolgo. Nemara Act Right pospeši procese. Kajti Kealeova je na sceni že lep čas, a vedno jo srečujemo v kombinacijah, prvenstveno z elektroniki oziroma s producenti visokooktanskega house-popa. Bratski dvojec Disclosuer je najbolj slaven med temi. Nespornih izvajalskih avtoritet na prizorišču ni nikoli preveč. Nogometno ozaveščeni cinik bi pač pripomnil, da "z navijači, torej z navijačico Arsenala", drugače preprosto ne gre.

Ocena: 4





JORJA SMITH - The Way I Love You

Enačaj med songom, ki nosi oznako poletna osvežitev, in razvodenelo plesno ritmiko je neizbežen. Priljubljena angleška soularka z The Way I Love You prvič sestopa na polnočni plesni podij. Nabrit house-beat je odlično produkcijsko zgrajena, saj vključuje skrbno izbrane, tudi drobce pobrane iz 2-stepovske metrike. Glas Smithove se brez težav podredi zanjo novi dinamiki. The Way I Love You je že uvodoma vpadljiv. A se, hm, ravno tam sredi njegove druge polovice, šmet, (prepričan sem, da) vsi prehitro spomnimo nekoga po imenu Dua Lipa. In trenutek zatem vsebnost česarkoli že - najsi bo cuker ali sol - nekolikanj res pade.

Ocena: 4





DON TOLIVER ft. DOJA CAT - Lose My Mind

Ti pač morajo biti točno taki! Energičen house-beat je prvi pogoj, drugi je razmazan vokal, ki namišljene voznikove zbranosti ne sme motiti. Ti to je praktično vse. Don Toliver, traper in soular je upošteval navodila ter izvedel nekaj, kar njegovemu opusu ni podobno. A ker gre za popevko, ki bo v funkciji filmskega blockbusterja F1 The Movie, nove visokoproračunske reševalne akcije statusa institucije Hollywood, kakršne koli alternative niso bile zaželjene. Toliver, posnemaj vseprisotnega kanadskega pop zvezdnika The Weeknda, in ček bo tvoj! Scenarist filma F1 The Movie z Brattom Pittom v glavni vlogi je Ehren Kruger, avtor scenosleda tudi za Top Gun: The Maverick.

