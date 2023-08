Karleuša o novem albumu: Ne premikam meja, podiram jih

Jelena Karleuša , ki 17. avgusta praznuje rojstni dan, se je na Instagramu sledilcem zahvalila za topel sprejem novega albuma Alpha in ob tem nagovorila vse, ki njene vizije niso razumeli. "Celoten koncept albuma, od vrstnega reda skladb in videospota, ki mu bo produkcijsko sledil redko kdo v tem prostoru, je namenjen premikanju meja domače glasbe in pravil šov biznisa na Balkanu. To se je od mene pričakovalo," je zapisala srbska diva.

"Verjamem, da je veliko takšnih, ki potrebujejo čas, da preprosto razumejo glasbo, ki je pred časom in je svetovni trend, ampak tako je bilo vedno z mano in balkanskimi omejitvami in primitivizmom." V nadaljevanju je opozorila, da je na Balkanu vedno večji porast 'nekvalitetne' glasbe ter da ljudje ne smejo dovoliti, da se ta razširi. "Na Balkanu, predvsem v Srbiji, je v zadnjih letih prišlo do šokantnega porasta 'trasha' in šunda v glasbi, poplave bolgarskega cenenega s*****, cenenih amaterjev v oblekah za 3 dinarje in glasbene produkcije iz Tadžikistana." Poudarila je, da morata Srbija in celotni Balkan iti naprej in "ne dovoliti, da bo bolgarski turbo thrash nekaj, kar kdo posluša, razen na skrivaj v svoji sobi."

"Glasba mora iti naprej, mora slediti svetovni produkciji in zakaj ne bi bili boljši od sveta," se je še vprašala Karleuša, ki je album izdala v sodelovanju s svetovno znano založbo Universal. "Skoraj 30 let sem premikala meje trmaste balkanske miselnosti in nihče me ni mogel ustaviti. In zdaj, zdaj ne premikam meja, zdaj jih podiram."

V zaključku je zapisala: "Kdor hoče živeti v preteklosti, naj ima kmečko trmo in naj posluša poceni turbo folk, proti kateremu nimam nič. Vsi ostali pa gremo naprej. Srbija kaže, da ima lahko vrhunsko produkcijo in vrhunski zvok, vrhunske izvajalce in vizijo, ki ji bo svet sledil."