Karmen in september obujata 80. leta s pesmijo Tišina

Karmen in september sta duet, ki ga sestavljata Karmen Zinrajh in Damir Višič. Pred kratkim sta na svoji glasbeni poti naredila korak naprej in se odločila, da nekoliko zamenjata glasbeni stil in iz popa preideta v bolj sodobno različico synth popa, ki izhaja iz glasbe 80. let prejšnjega stoletja. Glasbenika sedaj predstavljata novo pesem Tišina, ki je že tretja v nizu novih skladb.

Karmen Zinrajh in Damir Višič sta na svojo skupno glasbeno pot v obliki dua Karmen in september stopila najprej s pop skladbami, a kmalu ugotovila, da sta doma in da se najdeta v synth popu. V letošnjem letu sta tako začela z obujanjem žanra 80. let preteklega stoletja, najprej s skladbo Vanilija, nato še z dinamično, energično Tvoj čas mineva. Oba otroka 70. in 80. let sta z glasbo, ki ju navdihuje, rasla in odraščala. Prevladujoči sintetizatorji in plesni beati so izraziti tudi v njuni novi skladbi Tišina.

Karmen in september FOTO: Arhiv izvajalca

"Tišina. Ko čakamo na odgovor, je tišina tista, ki nam krade čas. Reže v prostor našega dojemanja. Lahko prinaša mir ali pa nemir, vedno pa nam vzame nekaj vdihov, ko želimo nekaj zaključiti, določiti ali končati. Ko čakamo. Tako radi bi imeli ves čas tega sveta, a ga nimamo. Tišina pa nam ga krade v vseh svojih neskončnih ponovitvah. Pa vendar je tišina nekaj najbolj primarnega, nekaj, kar nam ostane, ko odstranimo ves balast in hrup, ki ga s sabo prinese življenje."

Skladbo sta spisala Karmen Zinrajh (glasba) in Damir Višič (besedilo), pri aranžmaju in končnem mixu skladbe pa sta sodelovala s Sebastijanom Duhom. Spremljajoč videospot sta Karmen in september posnela v Mariboru z Branetom Lobnikom.