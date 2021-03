Karmen in September predstavljata videospot za pesem Dobro jutro, dobri ljudje

Karmen in September, duet, ki ga sestavljata Karmen Zinrajh in Damir Višič, predstavlja svojo četrto skladbo, naslovljeno Dobro jutro, dobri ljudje. Duo, ki ustvarja fuzijo elektronske, ambientalne in pop glasbe tokrat predstavlja umirjeno in pozitivno pop skladbo. Prav takšno, ki jo vsake toliko rabimo.

SkladboDobro jutro, dobri ljudje jeKarmen spisala v trenutku, ko je bila najbolj iskrena do sebe. Leto dni nazaj, na čisto navadno sobotno jutro. Skladba, naj bo še tako klišejsko, govori o tem, da smo si vsi enaki, v dobrem in slabem, da ima vsak od nas kdaj slab dan, da je življenje prekratko, zato je potrebno včasih izpreči. To, pravi Karmen, leti predvsem nanjo, na njeno življenje, saj je sama navadno tista, ki prehitro reagira, preveč analizira in preveč resno jemlje določene situacije. Karmen je pesem Dobro jutro, dobri ljudjenaučila, da ni nič bolj pomembnega kot notranji mir – in iz tega se rodita ljubezen in sreča.

Karmen in September

Karmen in Damir sta za skladbo posnela tudi videospot. Ideji za skladbo in videospot sta pravzaprav zoreli sočasno, kot skoraj vse skladbe dueta. Karmen in September pač delujejo tako. Skladba je sicer nastala že pred letom dni, a zaradi nenehnih restrikcij, snemanje spota ni bilo mogoče, vsaj ne v takšni meri, kot sta si ga zamislila ustvarjalca. Zato je skladba počakala na današnji dan, ko je končno lahko ugledala luč sveta, skupaj s svojo vizualno podobo. V spotu srečujemo ljudi pri njihovih vsakodnevnih opravilih, hobijih ali tam, kjer se počutijo najbolje. Med drugimi boste v spotu videli tudi skupiniInfected in Leonart.

Pri nastajanju skladbe so sodelovali Stojan Kralj (bas kitara), Dejan Berden ( rhodes in Hammond), Nino Mureškič(bobni), Damir Višič je posnel kitare, Karmen Zinrajh harmoniko in piano ter seveda vokal. Videospot je Karmen zasnovala skupaj z Janjo Erpič, kadre so s pomočjo dobrih ljudi posneli sami, končno montažo in barvanje pa so prepustili strokovnjakuBranetu Lobniku.

