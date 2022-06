Karmen in september: Vsi smo popotniki skozi čas

Karmen in september stopata korak dalje v svojem glasbenem ustvarjanju. Če sta s svojo prvo synth pop skladbo Vanilija še malce zadržano obujala žanr osemdesetih let preteklega stoletja, je njuna nova, Tvoj čas mineva, korak naprej – energična, dinamična, z dobro dozo sintetizatorjev v glasbenem delu skladbe. Ima vse, kar definira synth pop skladbo – prevladujoče sintetizatorje, plesne beate in nenazadnje, močen vokal.

Skladba govori o minljivosti in spremembah skozi čas, ki je neskončen. Minljivost je le del večnosti in smrt zgolj transformacija, prehod v nekaj novega. Če se ujamemo v kalup nesmislov, odnosov, ki nam ne koristijo več, se bomo postarali, ne da bi se zavedali možnosti, ki smo jih imeli.

Zakaj synth pop? Karmen in september - Karmen in Damir - sta otroka sedemdesetih in osemdesetih let in sta z glasbo, ki ju navdihuje, rastla in odraščala. In v dobi, ko je recikliranje nuja, obračanje v preteklost pa daje navdih na vseh področjih, in v času, ko sta oba morala sprostiti odvečno energijo, sta se odločila za premik v preteklost in skok nazaj h glasbi njune mladosti.