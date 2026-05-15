Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Karte so se premešale: kaj se zgodi, če na Evroviziji zmaga Avstralija?

Dunaj, 15. 05. 2026 10.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Delta Goodrem

Številke evrovizijskih stavnic so po drugem polfinalnem večeru zaplesale in premešale karte. Finski, ki še vedno kraljuje na vrhu, je vedno bolj za petami Avstralija, ki je v boj poslala zvezdnico Delto Goodrem in udarno balado z naslovom Eclipse. Zadnje besede nista rekli niti Grčija in Izrael. Kako pa kaže našim južnim sosedom Hrvatom, ki so s skupino Lelek poželi veliko navdušenja med evrovizijskim občinstvom? In kaj se pravzaprav zgodi, če zmaga Avstralija? Se Evrovizija preseli v deželo tam spodaj?

Znanih je 25 držav, ki bodo nastopile v velikem evrovizijskem finalu, ki se bo ta konec tedna odvil na sosednjem Dunaju. Dan pred zaključkom jubilejne 70. Evrovizije so se napovedi na stavnicah nekoliko spremenile, za ples številk pa je 'kriva' predvsem avstralska zvezdnica Delta Goodrem, ki je v drugem polfinalnem večeru navdušila z udarno balado Eclipse.

Če so zvezdnici še pred dvema tednoma napovedovali uvrstitev na peto mesto, se je Avstralija po četrtkovem nastopu zavihtela na drugo mesto, tik za Finsko, ki še zmeraj kraljuje na vrhu. Na tretjem mestu zadnje besede še ni rekla Grčija, prav tako ne gre odpisati Izraela, ki s strani občinstva vsako leto prejme veliko število glasov.

Peterico na stavnicah (zaenkrat) zaključuje Romunija, ki je po udarnem nastopu v drugem polfinalnem večeru napredovala za kar nekaj mest. Polfinalni nastop je 'koristil' tudi sosedam Hrvaticam, ki vztrajno plezajo po lestvici navzgor in so trenutno na 13. mestu.

Finska na stavnicah še vedno vodi.
Finska na stavnicah še vedno vodi.
FOTO: AP

In kaj se pravzaprav zgodi, če zmaga Avstralija? Se Evrovizija preseli v deželo tam spodaj? Zaradi časovne razlike in logistike največji glasbeni dogodek tudi v primeru zmage Avstralije ne bi zapustil evropskih tal, temveč bi vlogo gostitelja prevzela druga država, najverjetneje ena izmed članic skupine velikih petih, torej Italija, Francija, Nemčija, Velika Britanija ali Španija, ki tekmovanje sicer letos bojkotira.

Prireditev bi lahko gostila tudi drugouvrščena država, kot se je to zgodilo v primeru leta 2023, ko je Ukrajini zaradi vojne na pomoč priskočila Velika Britanija, ki se je leto prej uvrstila na drugo mesto.

Razlagalnik

Skupina 'velikih pet' (Big Five) vključuje Francijo, Nemčijo, Italijo, Španijo in Združeno kraljestvo. Te države so v tekmovanje vključene neposredno v finale vsako leto, saj so največje finančne prispevalke Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki organizira dogodek. Njihov status zagotavlja stabilno financiranje tekmovanja, hkrati pa jim omogoča, da se izognejo polfinalnim preizkušnjam.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je največje združenje javnih medijskih hiš na svetu, ustanovljeno leta 1950. Njena glavna vloga pri Evroviziji je upravljanje in organizacija tekmovanja, določanje pravil, nadzor nad glasovanjem ter zagotavljanje tehnične podpore za prenos v živo. EBU skrbi, da tekmovanje ostaja mednarodni dogodek, ki spodbuja sodelovanje med evropskimi javnimi servisi.

Avstralija je bila k sodelovanju na Evroviziji povabljena leta 2015 ob 60. obletnici tekmovanja kot enkratna gesta, saj je bila v državi Evrovizija izjemno priljubljena že desetletja. Zaradi velikega zanimanja in visoke kakovosti nastopov je EBU Avstraliji dovolila, da postane redna udeleženka. Sodelovanje temelji na posebnem dogovoru, ki zahteva, da avstralska televizija SBS tesno sodeluje z evropskimi partnerji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
evrovizija stavnice avstralija finska izrael

Slovenka, ki je zastopala Luksemburg, ostala brez finala

24ur.com 'Evrovizija sveta ne bo rešila in to tudi ni njena naloga'
24ur.com Pešić v bran varovancem: Pokazali so pravi odnos do reprezentance
24ur.com Kaj 20 dni pred evrovizijskim finalom napovedujejo stavnice?
24ur.com Pred novim rekordnim gostovanjem Uefa opozarja navijače
24ur.com Miselni preobrat, po katerem je vsa Evropa videla pravo Slovenijo
24ur.com Evroligaške zdrahe in spletke: Je zvezda zaradi Partizana namerno izgubila?
24ur.com Prepelič: Avstralija? Gre za vse ali nič
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava zvezdnice
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava zvezdnice
Znanost pravi več crkljanja, manj težav v razvoju
Znanost pravi več crkljanja, manj težav v razvoju
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
cekin
Portal
Zaslužite 1.000, 1.500 ali 2.500 evrov? Razlika v vašem vsakdanu je večja, kot si mislite
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713