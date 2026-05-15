Karte so se premešale: kaj se zgodi, če na Evroviziji zmaga Avstralija?

Znanih je 25 držav, ki bodo nastopile v velikem evrovizijskem finalu, ki se bo ta konec tedna odvil na sosednjem Dunaju. Dan pred zaključkom jubilejne 70. Evrovizije so se napovedi na stavnicah nekoliko spremenile, za ples številk pa je 'kriva' predvsem avstralska zvezdnica Delta Goodrem, ki je v drugem polfinalnem večeru navdušila z udarno balado Eclipse.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Avstralijo s pesmijo Eclipse zastopa njihova zvezdnica Delta Goodrem. AP

Avstralijo s pesmijo Eclipse zastopa njihova zvezdnica Delta Goodrem. AP

Avstralijo s pesmijo Eclipse zastopa njihova zvezdnica Delta Goodrem. AP

Avstralijo s pesmijo Eclipse zastopa njihova zvezdnica Delta Goodrem. AP

Avstralijo s pesmijo Eclipse zastopa njihova zvezdnica Delta Goodrem. AP









Če so zvezdnici še pred dvema tednoma napovedovali uvrstitev na peto mesto, se je Avstralija po četrtkovem nastopu zavihtela na drugo mesto, tik za Finsko, ki še zmeraj kraljuje na vrhu. Na tretjem mestu zadnje besede še ni rekla Grčija, prav tako ne gre odpisati Izraela, ki s strani občinstva vsako leto prejme veliko število glasov. Peterico na stavnicah (zaenkrat) zaključuje Romunija, ki je po udarnem nastopu v drugem polfinalnem večeru napredovala za kar nekaj mest. Polfinalni nastop je 'koristil' tudi sosedam Hrvaticam, ki vztrajno plezajo po lestvici navzgor in so trenutno na 13. mestu.

Finska na stavnicah še vedno vodi. FOTO: AP

In kaj se pravzaprav zgodi, če zmaga Avstralija? Se Evrovizija preseli v deželo tam spodaj? Zaradi časovne razlike in logistike največji glasbeni dogodek tudi v primeru zmage Avstralije ne bi zapustil evropskih tal, temveč bi vlogo gostitelja prevzela druga država, najverjetneje ena izmed članic skupine velikih petih, torej Italija, Francija, Nemčija, Velika Britanija ali Španija, ki tekmovanje sicer letos bojkotira. Prireditev bi lahko gostila tudi drugouvrščena država, kot se je to zgodilo v primeru leta 2023, ko je Ukrajini zaradi vojne na pomoč priskočila Velika Britanija, ki se je leto prej uvrstila na drugo mesto.