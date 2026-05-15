Karte so se premešale: kaj se zgodi, če na Evroviziji zmaga Avstralija?

Znanih je 25 držav, ki bodo nastopile v velikem evrovizijskem finalu, ki se bo ta konec tedna odvil na sosednjem Dunaju. Dan pred zaključkom jubilejne 70. Evrovizije so se napovedi na stavnicah nekoliko spremenile, za ples številk pa je 'kriva' predvsem avstralska zvezdnica Delta Goodrem, ki je v drugem polfinalnem večeru navdušila z udarno balado Eclipse.
Če so zvezdnici še pred dvema tednoma napovedovali uvrstitev na peto mesto, se je Avstralija po četrtkovem nastopu zavihtela na drugo mesto, tik za Finsko, ki še zmeraj kraljuje na vrhu. Na tretjem mestu zadnje besede še ni rekla Grčija, prav tako ne gre odpisati Izraela, ki s strani občinstva vsako leto prejme veliko število glasov.
Peterico na stavnicah (zaenkrat) zaključuje Romunija, ki je po udarnem nastopu v drugem polfinalnem večeru napredovala za kar nekaj mest. Polfinalni nastop je 'koristil' tudi sosedam Hrvaticam, ki vztrajno plezajo po lestvici navzgor in so trenutno na 13. mestu.
In kaj se pravzaprav zgodi, če zmaga Avstralija? Se Evrovizija preseli v deželo tam spodaj? Zaradi časovne razlike in logistike največji glasbeni dogodek tudi v primeru zmage Avstralije ne bi zapustil evropskih tal, temveč bi vlogo gostitelja prevzela druga država, najverjetneje ena izmed članic skupine velikih petih, torej Italija, Francija, Nemčija, Velika Britanija ali Španija, ki tekmovanje sicer letos bojkotira.
Prireditev bi lahko gostila tudi drugouvrščena država, kot se je to zgodilo v primeru leta 2023, ko je Ukrajini zaradi vojne na pomoč priskočila Velika Britanija, ki se je leto prej uvrstila na drugo mesto.
Skupina 'velikih pet' (Big Five) vključuje Francijo, Nemčijo, Italijo, Španijo in Združeno kraljestvo. Te države so v tekmovanje vključene neposredno v finale vsako leto, saj so največje finančne prispevalke Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki organizira dogodek. Njihov status zagotavlja stabilno financiranje tekmovanja, hkrati pa jim omogoča, da se izognejo polfinalnim preizkušnjam.
Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je največje združenje javnih medijskih hiš na svetu, ustanovljeno leta 1950. Njena glavna vloga pri Evroviziji je upravljanje in organizacija tekmovanja, določanje pravil, nadzor nad glasovanjem ter zagotavljanje tehnične podpore za prenos v živo. EBU skrbi, da tekmovanje ostaja mednarodni dogodek, ki spodbuja sodelovanje med evropskimi javnimi servisi.
Avstralija je bila k sodelovanju na Evroviziji povabljena leta 2015 ob 60. obletnici tekmovanja kot enkratna gesta, saj je bila v državi Evrovizija izjemno priljubljena že desetletja. Zaradi velikega zanimanja in visoke kakovosti nastopov je EBU Avstraliji dovolila, da postane redna udeleženka. Sodelovanje temelji na posebnem dogovoru, ki zahteva, da avstralska televizija SBS tesno sodeluje z evropskimi partnerji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.