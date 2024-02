Katalena izdala dvojni album na vinilu: Glasba živi naprej

Skupina Katalena je po 16 letih izdala svoj četrti studijski album 'Cvik Cvak', zdaj pa so se ga odločili izdati ponovno, a tokrat na vinilu. Celoten album je v celoti posvečen rezijanskemu glasbenemu izročilu in njegovi peklenski repetitivnosti, ki je fascinirala in združila Kataleno ter producenta Alda Ivančića.

Skupina Katalena se je odločila, da bo njihov četrti studijski album, ki so ga izdali leta 2008, dobil novo preobleko. Nedavno so ga tako ponovno izdali v obliki dvojnega vinila. "V celoti je posvečen raziskovanju glasbenega izročila pokrajine Rezije, glasbeni producent projekta pa je bil Aldo Ivančič. S tem albumom smo radikalno predrugačili svoj zvok," so razložili člani skupine ob predstavitvi in dodali: "Rezijansko glasbeno izročilo in njihova peklenska repetativnost sta nas fascinirala. Naredili smo en korak naprej v smeri avtorske nadgradnje ljudskega materiala."

Skupina Katalena se je odločila, da bo njihov četrti studijski album, ki so ga izdali leta 2008, dobil novo preobleko. FOTO: Uroš Škerjanc icon-expand

Od izdaje albuma Cvik Cvak je minilo 16 let, a člani skupine se še vedno spominjajo tistih časov. "Kar čustveno je spremljati to ponovno izdajo albuma. Takrat je izšel sicer na CD-ju, vendar vemo, da CD-ji kot nosilci zvoka počasi izginjajo, vračajo pa se LP-ji in to nam veliko pomeni, saj tako naša glasba živi naprej," je povedal Boštjan Narat. Izbor ljudskih pesmi, ki so jih uvrstili na seznam, so izbirali iz terenskih posnetkov, od koder so tudi črpali navdih za glasbo. "Smo pa obiskali Rezijo kot obiskovalci, da smo začutili njen utrip, njene prebivalce in njihovo življenje, ki se globoko odraža v rezijanski glasbi," je še dodal.