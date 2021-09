Katalena: Nek element negotovosti mora obstajati

Zasedba Katalena na novem albumu Kužne pesmi raziskuje motiv kuge, kot s(m)o jo doživljali v preteklosti, hkrati pa izhaja iz lastne in naše skupne aktualne izkušnje. "Kako se v glasbi in poeziji soočiti z izolacijo, samoto, strahom, odgovornostjo in skrbjo? Kako uglasbiti in ubesediti široko paleto čustev in stanj, v katera nas je pahnil ta 'kužni' čas?" se sprašuje kolektiv, ki ga že od vsega začetka zaznamujeta preplet avtorskega z ljudskim ter dialog med preteklostjo in sedanjostjo.

Zgodovinska izkušnja "kužnih časov" se na albumu ves čas prepleta z intimnim doživljanjem aktualne epidemije. "Izjemne situacije in izredne razmere so v smislu preživetja vedno izziv, hkrati pa so s stališča umetnosti navdih in ustvarjalni temelj. In umetnost mora nanje reagirati. Mora jih misliti, upodabljati, ubesedovati in prevajati v glasbo. Kužne pesmi so tako prevod, transkripcija časa in sveta, ki nas je s svojo norostjo, težo in drugačnostjo vse presenetil," je zasedba zapisala o novem izdelku.

So Kužne pesmi pesmi za "vsakdanjo rabo" v teh zanimivih časih? Kako naj jih dojemamo?

Boštjan Narat: Kužne pesmi niso "navodila za uporabo" čudnih časov, ki jih živimo, ampak naš glasbeni in pesniški odziv nanje. Res ne bi bilo slabo, če bi tovrstna navodila poznali, gotovo bi nam bilo lažje. Žal pa v resnici ne obstajajo, kar pomeni, da je treba improvizirati.

Vseeno se zdi, da so iz nekih drugih, pozabljenih časov, hkrati pa da so danes aktualnejše kot kdaj koli prej.

Ko rečemo "kuga", pomislimo na zgodovino. A ta beseda ima v slovenščini zelo širok pomen in že v preteklosti je bila več kot samo konkretna bolezen. Prav s to pomensko širino se ves čas poigravamo na albumu. In seveda iščemo dialog med preteklostjo in sedanjostjo, med minulimi časi in aktualnimi dogodki. To počnemo že ves čas.

Deveti album, dvajset let delovanja – koliko sta se v vseh teh letih spremenila in razvila vaš pristop h glasbi in njeno razumevanje?

Mislim, da kar precej. Upam. Dokler se bend razvija, je njegov obstoj smiseln. Ko se enkrat ustvarjalsko in idejno ustaviš, je treba začeti razmišljati o koncu. Ampak nikakor še nismo tam.