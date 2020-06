Katarina Čas predstavlja novo pesem: med karanteno se je posvetila glasbi

Katarina Čas z alter egom K.A.T.(Katarina's Audio Theater) predstavlja svoj četrti glasbeni prizor z naslovom The Loop. Po treh – Secret Messiah, Imaginative Man in Bacio di Luna – tokrat objavlja nov izdelek. "Je življenje kot čas v pentlji?" se sprašuje v novi zgodbi, v kateri je zopet združila moči z Martinom Štibernikom (aka Mistermarsh) in Mitjo Novljanom, ki sta poskrbela za glasbo in besedilo, slednji pa je prevzel še režisersko palico pri ustvarjanju videospota.

"Besedilo pesmi govori o enem tistih deževnih nedeljskih dopoldnevov, ko gledaš skozi orošeno okno, vidiš premočenega vrabčka na polici in si želiš, da partnerski pogovori ne bi postali 'loop' oz. brezčasna pentlja,"je za 24ur.com povedala Katarina in dodala, da so videospot posneli v enem dnevu: "Zamisel je nastala v enakem krogu kot je nastala pesem, končno obliko smo pa realizirali skupaj s Tamirjem Gostišo."