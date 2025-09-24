Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

'Katarina je bolj Tabuji, kot so vsi Tabuji skupaj'

Ljubljana, 24. 09. 2025 20.33 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Železen , R. M.
Komentarji
0

Energična, prikupna in ravno prav odbita – to so besede, s katerimi Katarino Samobor, pevko skupine Tabu, opisujejo njeni glasbeni kolegi. Skupina, ki slovenske množice navdušuje že skoraj 30 let, je sinoči nastopila na odru ljubljanske Odiseje. Občinstvo so tokrat začarali tako, da so izklopili elektriko in nastopili v popolnoma akustični izvedbi.

Katarina Samobor je povedala, da akustični koncert pričara posebno vzdušje. "Ljudje ne morejo plesati, saj sedijo. Se mi zdi, da bolj ponotranjeno čutijo, kar se dogaja," je povedala. A kljub temu akustični nastopi po besedah basista Iztoka Melanška niso povsem sedeči. "Plesanje na akustičnem koncertu ni več tabu," se je pošalil.

Zakaj Tabujem po vseh teh letih uspe ohranjati podobno energijo in bazo oboževalcev? "Enkrat smo se na enem festivalu v zaodrju s člani drugih skupin spraševali, ali imajo oni te punce skrite. Takoj, ko ena gre, je že druga. In spet je dobra," je povedal komik Andrej Težak - Tešky

Preberi še Tabujevka Katarina: Primerjav s prejšnjimi pevkami si ne jemljem k srcu

"Katarina je bolj Tabuji, kot so vsi Tabuji skupaj," je na vprašanje, kako se je pevka izkazala v novi vlogi, odgovorila pevka Astrid Kljun, ki je Katarino Samobor med drugim označila tudi za ikono.

tabu odiseja nastop katarima samobor
Naslednji članek

Challe Salle v novem videospotu prvič s celotno družino

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256