Katarina Samobor je povedala, da akustični koncert pričara posebno vzdušje. "Ljudje ne morejo plesati, saj sedijo. Se mi zdi, da bolj ponotranjeno čutijo, kar se dogaja," je povedala. A kljub temu akustični nastopi po besedah basista Iztoka Melanška niso povsem sedeči. "Plesanje na akustičnem koncertu ni več tabu," se je pošalil.
Zakaj Tabujem po vseh teh letih uspe ohranjati podobno energijo in bazo oboževalcev? "Enkrat smo se na enem festivalu v zaodrju s člani drugih skupin spraševali, ali imajo oni te punce skrite. Takoj, ko ena gre, je že druga. In spet je dobra," je povedal komik Andrej Težak - Tešky.
"Katarina je bolj Tabuji, kot so vsi Tabuji skupaj," je na vprašanje, kako se je pevka izkazala v novi vlogi, odgovorila pevka Astrid Kljun, ki je Katarino Samobor med drugim označila tudi za ikono.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.