Katarina Mala postregla z novim načinom vabljenja na kavo

Katarina Mala po uspešni vrnitvi na slovensko glasbeno sceno s skladbo Grem sam naprej zapeljivo in nagajivo vabi k poslušanju nove hudomušne pesmi Greva na kavico, ki mimogrede, ni nujno kavica. Glasbenica je ostala zvesta svojemu stilu in poskrbela za lahkotno, plesno skladbo z nalezljivim refrenom in plesnimi ritmi. Pesem je ustvarila skupaj z Markom Gregoričem in Krešimirjem Tomcem, saj so že dobro utečena avtorska ekipa.

O čem pa pesem govori? "Seveda spet malo pičimo tam, kjer ni treba. Pesem opisuje dialog med žensko in starejšim moškim o tem, kako v bistvu moškega ne zanima, kaj se njej dogaja, razmišlja le o tem, kako bi jo odpeljal domov in se ljubil z njo. In seveda se to dogaja na Slovencem tako poznan način, ob kavi. Kot je iz pesmi 'Znucana' v vsakdanjo uporabo preskočila fraza: 'Tolk sem pucala, da sem se znucala', bi lahko tudi 'Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala,' postal nov igriv način vabljenja na kavo," je pojasnila Katarina.