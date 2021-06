Katarina Mala s pomočjo oboževalcev posnela nov videospot

Pred tedni se je po večletnem premoru na radijske valove že vrnila s pesmijo Grem sam naprej, zdaj pa Katarina Mala predstavlja še video, ki je nastal pod režijsko taktirko Vena Jemeršiča, posnetke zanj pa so prispevali tudi zvesti oboževalci.

Po tem, ko je prekinila triletni glasbeni post in na radijske postaje že poslala novo pesem Grem sam naprej, Katarina Mala predstavlja še spremljevalni video. Režijsko taktirko je zaupala Venu Jemeršiču, ki je z okoli dvestotimi posnetimi glasbenimi videospoti zapisan v DNK slovenske popularne glasbe. "Vena sem angažirala, ker je odličen režiser in glasbenik, nenazadnje pa tudi moj prijatelj, skupaj sva ustvarila že spot Nehi težit, z njegovo sestro Dafne pa video za pesem Znucana," spomni Katarina.

icon-expand Videospot Katarine Male je nastajal na Bledu. FOTO: Ven Jemeršič

Da pa delo ne bi bilo preveč rutinsko, sta k sodelovanju povabila še oboževalce. Pozvala sta jih, naj jima pošljejo kratke videoutrinke, ki izžarevajo energijo njih in njihovih bližnjih, posnetke, na katerih, plešejo, se smejijo, pozirajo, znorijo … predvsem pa se zabavajo. Ustvariti sta želela malo neobičajen glasbeni video, v katerem in s katerim sta želela v časih, ko druženje ni najbolj zaželeno, na svoj način zbližati ljudi. V videu je tudi žgečkljivi moment, ko se ne ve, ali je Katarina Mala gola ali ne: ''V prenesem pomenu smo kdaj pa kdaj vsi goli, ko snamemo maske in pokažemo svoj pravi jaz. Človek slej ko prej pokaže svoje dobre in slabe plati,'' se namuzne nepoboljšljiva koketa.

''Moji posnetki so nastali v enem od blejskih hotelov, bolj poseben pa je drugi del. Vse skupaj se je izkazalo za zanimiv družbeni eksperiment. Nekateri, ki so imeli res veliko željo po tem, da bi se posneli, se na koncu niso, ker so ugotovili, da to sploh ni enostavno, ali pa so jim morali pri snemanju pomagati drugi. Nekateri pa so se ustrašili dejstva, da gre za uradni glasbeni video. Kljub temu da je bil Ven prepričan, da je naša družba postala zelo ekshibicionistična, se zdi, da se ljudje drugim vseeno raje kažejo na svojih spletnih profilih, ne pa tudi v klasičnih medijih,'' razmišlja pevka.

Čeprav so ju zasuli z gradivom, se je v končni kolaž prebilo le okoli 50 sodelujočih. Skozi Venov filter pač težko prideš. Veliko posnetkov je bilo tehnično slabih, avtorje nekaterih, ki so bili vsebinsko dobri, pa so prosili, naj jih posnamejo še enkrat. Ven je v studiu ure in ure kot puzzle sestavljal koščke tako, da je dobil neko resnično pravo mešanico zgodbe, ljudi, trenutkov in predvsem prave energije.

icon-expand Pevka je na snemanju spota zelo uživala. FOTO: Ven Jemeršič

Ven Jemeršič: ''Spot je zanimiv hibrid zgodbe Katarine Male in domačih posnetkov. Projekt je bil zahteven predvsem zato, ker so naju zasuli z večurnim gradivom, ki ga je bilo treba pregledati in izbrati najboljše dele. Žal smo morali nekatere zaradi tehničnih razlogov tudi zavrniti. Snemanje s Katarino pa je vedno hitro in zelo tekoče, ker je praktično vsak kader takoj uporaben. Zato me vedno sprašuje: 'A to je to? A ne gremo še enkrat?' Mi je pa pesem šla tako v uho, da si jo, čeprav je montaže že nekaj časa konec, še vedno prepevam: 'Grem sam naprej ... jaz grem sam naprej ...'" To je prekletstvo, ko si režiser in montažer.''