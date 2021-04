Katarina Mala vabi k snemanju videospota

Katarina Mala je v sodelovanju z glasbeno produkcijo Sweet Peak po dolgem času spet stopila za mikrofon in posnela novo pesem z naslovom Grem sam' naprej. Skupaj z režiserjem Venom Jemeršićem vabi vse, ki si želijo nastopati in izživeti svoje sanje, da se ji pridružijo soustvariti videospot.

icon-expand Katarina Mala se vrača na sceno z novo pesmijo. FOTO: Žiga Culiberg

Katarino Malo je pesem Grem sam' naprej pritegnila zaradi optimističnega besedila s pozitivno filozofijo, da mora človek v življenju, ne glede na to, kam ga zanese in kaj mu prinese, stopati naprej. "V preteklih letih sem ugriznila v kar nekaj limon, zato je zdaj čas, da iz njih zmešam en dober koktajl. Optimizem je nekaj, kar potrebujemo vsi. V časih, v katerih smo, se je bolje ne ozirati nazaj, ampak hoditi naprej. Izzivi, ki jih je prineslo preteklo leto, so marsikoga spravili v hudo stisko, potisnili do roba, marsikoga pa tudi zbližali. In ta pesem, ki sicer ni nastala zaradi novega koronavirusa, pač pa življenja samega, naj bo v spodbudo prav vsem," pove ob izide nove pesmi.

V imenu zbliževanja, druženja in sodelovanja Katarina Mala in slovenski režiser Ven Jemeršić k snemanju videospota za pesem Grem sam' naprej vabita vse, ki si želijo nastopati, izživeti svoje sanje, peti, plesati, se nasmejati ali samo pomahati svetu, da prispevajo svoje kratke posnetke. Vabljeni torej vsi, ki želijo ostati v glasbenem spominu tega obdobja in prepričati vse ostale, kako pomembno je iti naprej, da prispevajo svoje umetnine. Vsa navodila za posnetke so dostopna na pevkini uradni spletni strani. "Vse, kar moraš narediti, je en dober posnetek, ki izžareva tebe in tiste, ki so ti res blizu," vabi Katarina. Plešite, znorite se, smejte se, pozirajte … predvsem pa se zabavajte. Zbirko posnetkov bo pregledal, ukrojil in v celoto sešil režiser Ven Jemeršić. "Po vseh letih sodelovanja z Venom me tudi tokrat ni pustil na cedilu s svojo idejo, kako se lotiti videospota. Jasno nama je bilo, da ne želiva klasičnega videa in da je ravno zbliževanje v teh časih, ko nas vse drži narazen, ključnega pomena," pravi Katarina.

icon-expand Pevka vas vabi, da se ji pridružite pri ustvarjanju videospota. FOTO: Tania Mendillo

Letos mineva deset let od prvega singla Ciao Ciao, ki ga je Katarina Mala spomladi leta 2011 posnela v sodelovanju z avtorjem in skladateljem Markom Gregoričem. Pop skladba s hudomušno vsebino, ki se je s svojim opozorilnim refrenom "Ne boš me zapeljal"številnim za večno zapekla v spomin, je postala prava uspešnica. Z istim imenom (Ciao Ciao) je štiri leta kasneje (2015) Katarina Mala izdala svoj debitantski album. Z glasbeno produkcijo Sweet Peak je Katarina Mala sodelovala že leta 2013, ko so skupaj posneli pesem Kava z mlekom, po daljši odsotnosti pa se je odločila, da je zdaj čas, da Gre sam' naprej. Mnogi so menili, da je z molkom v preteklih letih glasbeno kariero opustila, a noben glasbenik nikoli zares ne utihne ali odide, ker njegova glasba ostane za vedno. "Glasba je moja nenehna spremljava, tudi če moj tok življenja steče proč od mikrofona. Redki glasbeniki v Sloveniji živijo samo od glasbe in jaz nisem nobena izjema," pojasni Katarina Mala.

