Kataya o besedilu svoje nove pesmi: 'Če moški bi bila, bi razumela oba'

V svoji karieri je Kataya sodelovala z mnogimi priznanimi glasbeniki, orkestri in glasbenimi skupinami tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Na malih zaslonih smo jo spoznali kot izjemno imitatorko v šovu Znan obraz ima svoj glas in kot plesalko v šovu Zvezde plešejo. Njeno ustvarjanje je zaznamovalo tudi sodelovanje na velikih glasbenih prireditvah, kot sta festival Popevka 2023 in EMA. Pevka se po daljšem premoru sedaj vrača na glasbeno sceno.

Kataya FOTO: Nace Vrbek in Jan Lah Škrbe icon-expand

"Kot sem že večkrat poudarila, je ustvarjanje glasbe velik vložek in ker se je vmes zgodila korona, ni bilo nastopov ali primerne ekipe, s katero bi se lahko kreativno ujela. Potem sem imela nekajletni glasbeni premor, ki pa je bil plodovit na drugih področjih. Takrat sem napisala svojo prvo knjigo ter se posvetila šoli in snemanju risank," nam je zaupala Kataya, ki je zelo zadovoljna nad samim potekom snemanja videospota."Tudi ta videospot, sem posnela z mlado ekipo srednješolcev, Slo Team produkcijo, ki so kljub mladim letom zelo nadobudni in profesionalni. Med snemanjem smo se zelo dobro razumeli verjetno med drugim tudi zato, ker sem jaz še vedno tako mlada po srcu," se je pošalila pevka. Zadnji takti predhodne pesmi Vse, kar si zaželiš, so bili uvod v novo poglavje glasbenega ustvarjanja. Vrnitev k njeni izvirni ljubezni do glasbe je tisto, kar najbolj zaznamuje več kot 15-letni niz njenih uspehov. Z besedilom novega singla Če moški bi bila pa pevka v svet pošilja globoko sporočilo.

"Vsako žensko sem že slišala reči nekaj podobnega, kot je naslov moje pesmi. Seveda je nova pesem namenjena zabavnemu poslušanju in lastni interpretaciji. Nianse pesmi na makro nivoju pa so odmevne, ženska skozi zgodovino je bila razumljena in percipirana drugače kot moški za enake karakterne lastnosti. To lahko potrdim iz lastnih izkušenj. Na primer na delovnih mestih, ženska je agresivna in histerična, moški je asertiven in ambiciozen, samska ženska pri štiridesetih je percipirana kot nezaželena, medtem ko je moški zaželen samec. Obratni pomeni za enake pogoje in karakterne lastnosti. A resnica je popolnoma drugačna. Če moški bi bila, bi razumela oba," je povedala.

Kataya se vrača na glasbeno sceno. FOTO: Nace Vrbek in Jan Lah Škrbe icon-expand