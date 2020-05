Kataya o novi pesmi: Navdih so bili trenutki, v katerih se izgubiš

Kataya, slovenska pevka, ki bi jo to pomlad morali spremljati na plesnem parketu šova Zvezde plešejo, je posnela novo pesem. Naslov pesmi je Jst to rabm in kot pravi Kataya je v to'všteto vse, kar človek potrebuje za svojo srečo'. Kot je povedala v to šteje karkoli, naj je to glasba, mir, kakšna razvada, šport: "Res karkoli. V mojem primeru je to glasba in to, da se izgubiš v njenem ritmu, poletiš v vesolje. Ravno pravšnja je za čas po karanteni pa še ritem je bomba!" (smeh)