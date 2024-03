Kataya predstavlja novo pesem Vse, kar si zaželiš

Kataya je v svoji pevski karieri sodelovala z mnogimi glasbeniki, orkestri in glasbenimi skupinami. Za seboj ima veliko nastopov širom Slovenije ter tudi v tujini. Velikokrat je bila gostja v različnih televizijskih oddajah, spoznali smo jo kot imitatorko v šovu Znan obraz ima svoj glas ter tudi kot plesalko v šovu Zvezde plešejo, udeleževala se je tudi večjih glasbenih prireditev, kot sta Slovenska popevka in EMA.

Po nekajletnem predahu zaradi pandemije se je lansko leto predstavila na festivalu slovenske popevke in s tem naznanila vrnitev na glasbeno sceno. V letu 2024 sta združila moči z glasbenim producentom Kevinom Koradinom in začel je nastajati nov material. Prva skladba, ki nam jo tako v sklopu novega tima letos Kataya predstavlja, se imenuje Vse, kar si zaželiš.

"Besedilo pesmi sem črpala iz svojega življenja in svojega odraščanja ob želji, da sledim svojim sanjam, ne glede na morebitno nerazumevanje ali pomanjkanje podpore okolice. Vsi so mi govorili, kaj vse bi morala narediti ali imeti ob določeni starostni prelomnici, a vsak od nas ima svoj svet, lastno pot, po kateri koraka, in srce, ki glasno šumi in pripoveduje svojo zgodbo."

"Vsak ima svoj ritem življenja in si skuša sam po svojih najboljših močeh ustvariti nekaj čarobnega. Sporočilo pesmi je slediti sanjam, ker največje obžalovanje ob koncu življenja je ravno to, da nismo poslušali sebe, da nismo hodili po svoji poti in s tem izpolnili svojega poslanstva," je še povedala pevka, ki ni le glasbenica, njen glas lahko prepoznamo v risanih filmih za naše najmlajše, saj se pevka med drugim ukvarja tudi s sinhronizacijo.