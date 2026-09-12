Katera pesem je hit poletja 2026?

Vodilna glasbena pretočna platforma Spotify ni izbrala zgolj ene skladbe poletja. Njegovi uredniki so namesto tega izbrali pet skladb, pri čemer so "upoštevali podatke o pretočnem predvajanju, kulturni vpliv in lastno uredniško presojo" .

Na seznam so se uvrstile pesmi Choosin' Texas Elle Langley, Rein Me In Sama Fenderja in Olivie Dean, nogometna himna Dai Dai Shakire in Burna Boya, Spend Dat raperke Yung Miami ter Hate That I Made You Love Me zvezdnice Ariane Grande.

Glasbena lestvica Billboard, ki pri svojih lestvicah upošteva podatke s pretočnih platform, prodajo in radijsko predvajanje, je na prvo mesto prav tako postavila country uspešnico Choosin' Texas.

Družbeno omrežje TikTok se je izbire lotilo nekoliko drugače in za skladbo poletja izbralo uspešnico iz preteklosti. Platforma sicer ni razkrila metodologije, po kateri je določila lestvico najbolj priljubljenih skladb, je pa navedla prepričljive argumente za prvo mesto uspešnice Katy Perry The One That Got Away iz leta 2010. Skladba je bila uporabljena v 42 milijonih videoposnetkov, ki so skupaj zbrali več kot 55 milijard ogledov.