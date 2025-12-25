Naslovnica
Katere božične pesmi spadajo med najbolj dobičkonosne?

Ljubljana, 25. 12. 2025 09.36 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Mariah Carey

Božične pesmi so za glasbenike izjemno donosen posel. 'White Christmas' Binga Crosbyja še danes v mošnjiček prinese skoraj 400.000 evrov letno, medtem ko Mariah Carey z 'All I Want For Christmas Is You' zasluži milijone. Uspešnice skupin Wham! in Slade prav tako še naprej ustvarjajo zavidljive prihodke skozi desetletja.

Ustvarjanje božičnih uspešnic se je izkazalo za eno najbolj donosnih in trajnostnih naložb v glasbeni industriji, saj vsako leto glasbenikom prinašajo zavidljive zaslužke. Številni izvajalci, vključno z novejšimi imeni, kot so Sabrina Carpenter, Sia in Taylor Swift, so se pridružili temu trendu in v preteklosti poskušali ustvariti svojo praznično himno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Daleč najbolj prominentno mesto med vsemi božičnimi skladbami pripada skladbi White Christmas Binga Crosbyja. Ta pesem iz štiridesetih let prejšnjega stoletja ni zgolj najbolje prodajani božični singel vseh časov, temveč je s strani Guinnessove knjige rekordov razglašena tudi za najbolje prodajani singel vseh časov nasploh. Z več kot 100 milijoni prodanih plošč po svetu in najmanj 50 milijoni prodanih singlov se ta klasična uspešnica iz leta v leto neprestano predvaja v domovih po vsem svetu. Ocenjuje se, da ustvarjalcem letno še vedno prinese osupljivih 375.000 evrov v obliki avtorskih honorarjev, kar je izjemen dosežek za skladbo, ki je bila prvič izdana pred več kot osmimi desetletji.

Mariah Carey
Mariah Carey
FOTO: Profimedia

Če je Bing Crosby kralj preteklosti, potem je Mariah Carey nesporna kraljica božiča danes. Njen mega hit All I Want For Christmas Is You ji namreč vsako leto prinese milijone. Po podatkih revije The Economist je samo med letoma 1994 in 2016 z uspešnico zaslužila več kot 50 milijonov evrov.

Poleg zgoraj omenjenih pesmi so visoke zaslužke dosegle tudi druge praznične skladbe. Uspešnica Merry Xmas Everybody avtorjev in izvajalcev Slade, kljub dolgoletni prisotnosti na trgu, še vedno prinaša več kot milijon evrov letno. Last Christmas dua Wham!, izdana pred več desetletji, pa prav tako še vedno letno ustvarjalcem prinese velik dobiček, ocenjen na 340 tisoč evrov.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
glasbeni zaslužki Mariah Carey Bing Crosby božične uspešnice glasba

