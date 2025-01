Katere koncerte prinaša leto 2025?

V letu 2025 se nam že zdaj obeta nekaj zanimivih glasbenih poslastic. Oto Pestner je januarja na kar dveh turnejah, in sicer skupaj z Urošem Perićem obeležujeta 90-letnico rojstva rokenrol legende Elvisa Presleyja, ko bosta od sredine januarja pa do konca marca imela več kot petnajst koncertov s sloganom Vse najboljše, ELVIS!. Nastopila bosta od Škocjana, Jesenic, Velenja, Laškega, Vrhnike pa vse do Idrije. Oto pa januarja hkrati nastopa tudi s kolektivom Smrdel Brothers , na šestih koncertih od Cerknice, Postojne, Murske Sobote, Celja, Ljubljanskega gradu, pa vse do Ilirske Bistrice, ko s koncerti Zlati portret predstavljajo številne Pestnerjeve uspešnice v novih preoblekah.

31. januarja primerno prihajajo v Stožice ameriški metal prvaki Pantera , ki jih še vedno vodi Phil Anselmo, v njegovi postavi pa je tudi izjemni kitarist Zakk Wylde, kot predskupina pa bodo nastopili Child Biter, posebni gostje pa bodo Power Trip. 6. februarja bodo v Kinu Šiška predpremierni koncert ob izidu prvenca imeli mladi rockerji Delta Riff , 7. in 8. februarja tja prihajajo Laibach , ki bodo dva dneva zapored predstavljali kultni album Opus Dei v okviru turneje Revisited, v februarju bodo tam gostovali še Annie & The Caldwells, 12. februarja švicarski folk metalci Eluveitie, Infected Rain, Ad Infinitum , marca v Šiško pridejo v goste Frank Turner, Tarja Turunen in Marko Hietala ter Femi Kuti, novi album pa bodo predstavili Elvis Jackson .

20. februarja v kranjski Subart prihajajo temne sile švedske black metal zasedbe Marduk , 28. februarja pa prav tja pride tudi reška rockersko-evrovizijska atrakcija Let 3 . V februarju in marcu bodo precej koncertirali tudi Flirrt , posebej velja omeniti koncert 15. marca v Kranju, ko bodo nastopili skupaj s Californio , ter veliki koncert v Križankah, ki so ga napovedali za 20. september.

12. februarja bodo ljubljansko Cvetličarno zavzeli švedski metalci Pain, 14. februarja bo v Mariboru, v dvorani Tabor, pel Jan Plestenjak , 15. februarja bodo v Hali Tivoli 40 let obeležili Pop Design , prav tako 15. februarja bo v Celju prepeval Petar Grašo , na Ptuju bo v februarju pestro v tamkajšnji Karnevalski dvorani, ko bodo nastopili Dubioza kolektiv (7. februar), Severina (15. februar), Željko Bebek in Neda Ukraden (21. februar), Umek (22. februar), Prljavo kazalište in Leteći odred (28. februar) ter Vlado Kreslin (1. marec).

Pankrokerji Niet bodo februarja in marca na "izštekani" turneji V bližini ljudi z godalnim kvartetom Vijolice. 1. februarja bodo nastopili v kranjskem Klubaru, do konca februarja pa še v Velenju in Semiču, v marcu pa nato v Lendavi, Sežani, Mariboru in Tolminu. Zaključili bodo 2. aprila z večjim koncertom v ljubljanskem Kinu Šiška.

8. in 29. marca bo duo Maraaya s "spektaklom ljubezni", z gosti in Talenti, nastopal v Mariboru in Ljubljani, 4. aprila v Stožice prihaja Zdravko Čolić, 5. aprila bo v ljubljanski Cvetličarni dogodek Children of the 90s, ko bodo gostovali Tajči, Sandi Cenov, Babilon in Lepi Dasa. 3. aprila v Kino Šiška prihajajo 40-letnico proslaviti hrvaški pankrokerji Psihomodo Pop, 19. aprila bodo gostovali metalci Dark Tranquility, Moonspell in Hiraes, 23. aprila pa novi album predstavila tudi dolenjska zasedba Plateau. 23. aprila v Stožice v okviru turneje Millenium Symphony prihaja vrhunski violinist David Garrett, Žan Serčič se bo 25. aprila v Cankarjevem domu s koncertom 15 let navdiha v Gallusovi dvorani predstavil z godalnim kvartetom, prav tako 25. aprila bo krški elektro kolektiv Kontradikshn predstavil nov album v Kinu Šiška.

12. maja bo v Kinu Šiška gostovala zasedba Bilderbuch, nato pa bo uvodnik v letošnji Punk Rock Holiday, turneja Reconstruction, v okviru katere bodo 20. maja gostovali Pennywise, Propagandhi, Comeback Kid, The Iron Roses in Dead Pioneers. 30. maja bo ljubljanske Križanke zavzela Helena Blagne, ki bo 40-letnico kariere obeležila s simfoničnim orkestrom. 10. junija bodo v ljubljanskem Media centru gostovali švedski metalci In Flames z nekaj spremljevalnimi zasedbami, Križanke pa bodo 18. junija gostile ameriške metalce Avenged Sevenfold, 14. junija bo na Ptuju prepeval Gibonni, 20. junija pa bo na domačem stadionu v Ivančni gorici 20 let kariere proslavila Nina Pušlar.