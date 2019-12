Katere pesmi je v letu 2019 najraje poslušal Barack Obama?

"Od hip hopa do countryja in The Boss, tukaj so moje najljubše pesmi leta. Če iščete nekaj, kar bi vam delalo družbo na daljši vožnji ali potrebujete pomoč pri vadbi, upam, da je na seznamu kakšna skladba ali dve, ki vam bodo v pomoč", je tvitnil 44. predsednik ZDA.

Pesmi, ki jih je Barack uvrstil na svoj seznam:

Summer Walker - Playing Games

Big Thief - Not

Kaytranada feat. Sir - Go DJ

Lizzo - Juice

The Highwomen - Redesigning Women

Burna Boy - Anybody

Maggie Rogers - Burning

Ozuna featuring Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, and Anuel AA - Baila Baila Baila (Remix

Adia Victoria - Different Kind of Love

Mavis Staples - Change

Koffee - Toast

The National - Oblivions

Solange - Binz

Sharon Van Etten - Seventeen

J. Cole - Middle Child

Angelica Garcia - Jícama

The Black Keys - Go

Angélique Kidjo - La Vida Es Un Carnaval (Rollo Tomasi Remix)"

Alicia Keys feat. Miguel - Show Me Love

Goldlink featuring Ari Pensmith - Joke Ting

Lil Nas X featuring Billy Cyrus - Old Town Road (Remix)"

Prateek Kuhad - cold/mess

DaBaby - Suge

Bruce Springsteen - Hello Sunshine

Frank Ocean - In My Room

Rema - Iron Man

Young Thug featuring J. Cole and Travis Scott - The London

LesTheGenius featuring Sonny Miles and Jaxson Free - Raleighwood Hills

Mustard featuring Migos - Pure Water

Dominic Fike - 3 Nights

Joe Henry - The Fact of Love

Rosalía - Con Altura

Snoh Aalegra -I Want You Around

Wale featuring Jeremih - On Chill

Beyoncé - Mood 4 Eva