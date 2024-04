Katere tri želje imata člana dua Maraaya?

Duet Maraaya vstopa v pozno pomlad z novo pesmijo z naslovom Zlata ribica, ki je s svojim pozitivnim sporočilom in koreografijo hitro obšla splet. "Čas, ki ga živimo, je tak, kot smo ga pripravljeni videti. Lahko godrnjamo nad nesmisli, ki nas obdajajo in na katere tako ali tako nimamo vpliva. Lahko pa se preprosto prepustimo toku, ki nas nese in ne gledamo na svet preresno, v upanju, da se vse slej ko prej uredi. Življenje teče in nam ob tem daje priložnosti. Mi pa imamo izbiro, kako ga bomo živeli," sporočata zakonca.

Glasbenika sta se ob ustvarjanju pesmi poigrala z izzivom, kaj bi si človek zaželel, če bi imel na voljo ribico, ki bi mu izpolnila tri želje. "Midva bi jo prosila, da bi se vsem vrata sreče odprla na stežaj, da bi bili veseli, da bi sprejemali svoje napake, da se ne bi sekirali. Pa da bi na svet gledali preprosto, uživali v preprostih stvareh, da ne bi hiteli in se izgubili v ponorelem svetu. Tretja želja je pa malo bolj navihana, a v resnici se z njo lahko poistoveti večina poslušalcev," sta dodala in namignila, da se tretja želja skriva v pesmi.