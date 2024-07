Znano je, kateri dve mesti se borita za Evrovizijo. Največje glasbeno tekmovanje bo prihodnje leto potekalo v Baslu ali Ženevi. Pri izboru mesta bodo upoštevali merila, kot so koncept dvorane, povezava z javnim prevozom, trajnost, stanje hotelskih kapacitet, varnost in motivacija posameznega mesta. Stroški prireditve so ocenjeni na približno 30 milijonov evrov.