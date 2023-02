Kateri je najboljši Super Bowl nastop vseh časov?

Nastop ob polčasu praznika ameriškega nogometa, znanega pod imenom Super Bowl, je nekaj posebnega za vsakega glasbenika. Priložnost stopiti na oder dogodka, ki ga po Združenih državah Amerike in svetu spremlja na milijone gledalcev, je na seznamu želja praktično vsakega ustvarjalca. Revija Billboard je tik pred letošnjim dogodkom, na katerem bo nastopila Rihanna, izdala seznam 10 najboljših nastopov. Kdo je uvrščen v zlato deseterico? Kdo je osvojil prvo mesto in se za vedno zapisal v srca gledalcev?

10. mesto: Michael Jackson (1993) Pokojni kralj popa Michael Jackson je na Super Bowlu nastopil leta 1993, ko so organizatorji v želji po dobri gledanosti globoko segli v žep in pripravili enega večjih Super Bowl dogodkov tistega časa. Jackson je navdušil s hiti, kot so Jam, Billie Jean in Black or White, nastopil pa je tudi s skladbo We Are the World, medtem ko so ljudje v občinstvu v rokah držali risbe losangeleških otrok. Sporočilnost enotnosti je nadaljeval z izvedbo pesmi Heal the World, ob čemer mu je družbo delalo kar 3500 najstnikov in napihljiva podoba Zemlje. Konec nastopa je pospremil ognjemet.

9. mesto: Paul McCartney (2005) Leto po spornem 'nipplegate' škandalu, kot so kostumski spodrsljaj Janet Jackson poimenovali mediji, se je NFL odločil za varnejšo izbiro in oder prepustil legendarnemu Paulu McCartneyju. Nekdanji član Beatlov je zapel hite, kot so Drive My Car, Get Back, Bondovo Live and Let Die in zimzeleno Hey Jude, pri kateri se mu je s petjem pridružilo 84 tisoč grl na stadionu v Jacksonvillu.

8. mesto: Lady Gaga (2017) V politično napetem času za Ameriko je NFL za svojo zvezdo leta izbral ekstravagantno Lady Gaga, ki je svoj nastop odprla z ameriškima ljudskima himnama God Bless America in This Land Is Your Land ter pred skokom s strehe stadiona vse pozvala k strpnosti in sobivanju. Miren začetek so nato hitro zamenjali poskočni pevkini hiti in bogata vizualna podoba, pri kateri ni manjkalo ognjemetov, svetlobnih teles in svetlikajočih se kostumov. Gaga je zapela hite, kot so Poker Face, Born This Way in Bad Romance, za vrhunec pa je skočila z visoke platforme in v zraku ujela žogo za ameriški nogomet, prekrito s kristali, in izginila v globino stadiona. Zaključek nastopa Lady Gaga še danes velja za enega bolj udarnih.

7. mesto: The Rolling Stones (2006) "Brez nepotrebnega blišča, zgolj dobri stari rokenrol," so zapisali pri Billboardu in legendarnim The Rolling Stones podelili sedmo mesto na lestvici najboljših Super Bowl nastopov. Na odru, ki je ponazarjal njihov znameniti logotip rdečih ustnic in jezika, so zapeli hite Start Me Up, Rough Justice in Satisfaction, Mick Jagger pa je v svojem slogu poskrbel tudi za plesne gibe.

6. mesto: Beyoncé (2013) Podobno kot Lady Gaga tudi Beyonce z vizualno predstavo, ki je pospremila njen nastop, ni razočarala. Večmetrska silhueta pevke, obdana z ognjem, je bila le začetek pestrega nastopa, v sklopu katerega sta se na odru pojavili tudi Kelly Rowland in Michelle Williams – nekdanji članici dekliškega tria Destiny's Child. Pevke so po več letih premora zopet skupaj zapele hite, kot so Bootylicious in Independent Women, pevki pa sta z Beyonce zapeli tudi njeno uspešnico Single Ladies. Celoten nastop so popestrili tudi številne plesalke in posebni video učinki.

5. mesto: Bruce Springsteen & the E Street Band (2009) Čeprav je Bruce Springsteen večkrat zavrnil sodelovanje na Super Bowlu, ga je NFL leta 2009 le prepričal. The Boss, kot Springsteenu pravijo oboževalci, je pričakovano zabaval zbrano množico, The E Street Band pa je najbolj navdušil s hitom 10th Avenue Freeze Out.

4. mesto: Madonna (2012) Kraljica popa je na Super Bowlu nastopila tik pred izidom četrtega studijskega albuma MDNA. V sklopu nastopa je na odru gostila kar nekaj znanih imen, med drugim raperko Nicki Minaj in duet LMFAO. Madonnin nastop je nekoliko zaznamoval tudi padec med plesom v visokih petah, a gledalci so na to hitro pozabili, ko se je kraljici popa poleg raperke Minajeve na odru pridružila še pevka M.I.A. in ko so skupaj zapele svež hit Give Me All Your Luvin. 12-minutni spektakel je Madonna zaključila z zborovsko izvedbo hita Like a Prayer.

3. mesto: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent in Mary J. Blige Lanskoletni hiphop spektakel v Los Angelesu je Billboard uvrstil na tretje mesto lestvice najboljših nastopov na Super Bowlu. Vizualno zanimivo in prepleteno scenografijo so zavzeli Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent in Mary J. Blige, vsak od njih pa je zapel enega ali več svojih največjih hitov. Množica je tako zaplesala v ritmih Eminemove pesmi Lose Yourself, 50 Centove In Da Club, Drejeve Still D.R.E., Maryjine Family Affair in Kendrickove Alright. Razočaral ni niti Snoop Dogg s hitom The Next Episode.

2. mesto: U2 (2002) Manj kot pet mesecev po tragediji 9/11 v New Yorku so na odru, ki je bil v obliki srca, nastopili irski zvezdniki U2 in šov otvorili s skladbo Beautiful Day. Čeprav so tekom nastopa zapeli številne hite, je v srcu gledalcev najbolj ostal poklon žrtvam terorističnega napada. Med prepevanjem skladbe Where the Streets Have No Name so se na platnu za glasbeniki prikazovala imena žrtev, Bono pa je nase nadel jakno z zvezdami in črtami, ki so ponazarjale ameriško zastavo.

1. mesto: Prince (2007) Prince je bil dolgo znan po erotično nabitih nastopih in je bil le tri leta po škandalu z Janet Jackson zanimiva ter nenavadna izbira za NFL, ki pa se je izkazala za vrhunsko. Glasbenik tekom nastopa ni odpel le svojih največjih hitov, med katere seveda spada tudi hit Purple Rain (med izvedbo katerega je tudi dejansko deževalo). Prince je zapel tudi klasike, kot sta Proud Mary in All Along the Watchtower. Z vsemi aspekti, ki jih je predstavil med nastopom, si je Prince po mnenju Billboarda prislužil prvo mesto na lestvici najboljših Super Bowl nastopov. Bo Rihannin letošnji nastop to spremenil?