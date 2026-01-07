Naslovnica
Kateri koncerti nas čakajo letos?

07. 01. 2026 16.56

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Joker Out

Po vseh povzetkih preteklega leta, veliko jih je bilo, je zdaj končno čas, da se zazremo še v prihodnost. Kateri so največji koncerti in drugi popkulturni dogodki, ki jih ponuja letošnje leto? Najbolj sveže odmeva novica, da se bo februarja z velikih odrov poslovila legendarna Elda Viler. Njen poslovilni koncert v Gallusovi dvorani je že razprodan.

"Koncert doživljam z veseljem in ljubeznijo do glasbe in do petja. Ljudje so me z razprodanim koncertom nagradili in me podprli. Lepo mi je, da bomo končali slovesno, ko bodo moje pesmi spet zazvenele ob originalnih aranžmajih in tonalitetah z gosti in revijskim orkestrom. S publiko imam sedaj na poslovilnih koncertih prijetno in zelo dobro komunikacijo, vedno me toplo sprejmejo in na koncu nagradijo z bučnimi aplavzi. To je poseben občutek, ki te ponese kar v višave," nam je zaupala Elda Viler.

Joker Out in Käärijä
Joker Out in Käärijä
FOTO: 24UR

Junija Slovenijo čaka Karneval skupine Joker Out. Za spektakel na prostem je več kot pol leta pred dogodkom pošlo že več kot 10.000 vstopnic, pred množico bo nastopil tudi finski evrovizijski predstavnik Käärijä, s katerim so slovenski fantje stkali tesno prijateljstvo.

S kar dvema koncertnima datumoma v Areni Stožice pa bo v Ljubljani spomladi gostoval tudi hrvaški čudežni deček Jakov Jozinović. "Ne morem verjeti, da smo uspeli razprodati tako veliko dvorano v vaši državi. Še naprej imam veliko strahospoštovanje do te dvorane, v resnici me je skrbelo, če bo dovolj zanimanja. Kot kaže, je tako, hvala bogu! Izjemno se veselim, komaj čakam. To bo koncert, ki se bo vpisal v zgodovino," nam je zaupal.

Več o prihajajočih dogodkih v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Bo Izrael zmagovalec letošnje Evrovizije?

