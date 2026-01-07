Kateri koncerti nas čakajo letos?

"Koncert doživljam z veseljem in ljubeznijo do glasbe in do petja. Ljudje so me z razprodanim koncertom nagradili in me podprli. Lepo mi je, da bomo končali slovesno, ko bodo moje pesmi spet zazvenele ob originalnih aranžmajih in tonalitetah z gosti in revijskim orkestrom. S publiko imam sedaj na poslovilnih koncertih prijetno in zelo dobro komunikacijo, vedno me toplo sprejmejo in na koncu nagradijo z bučnimi aplavzi. To je poseben občutek, ki te ponese kar v višave," nam je zaupala Elda Viler .

Junija Slovenijo čaka Karneval skupine Joker Out. Za spektakel na prostem je več kot pol leta pred dogodkom pošlo že več kot 10.000 vstopnic, pred množico bo nastopil tudi finski evrovizijski predstavnik Käärijä, s katerim so slovenski fantje stkali tesno prijateljstvo.

S kar dvema koncertnima datumoma v Areni Stožice pa bo v Ljubljani spomladi gostoval tudi hrvaški čudežni deček Jakov Jozinović. "Ne morem verjeti, da smo uspeli razprodati tako veliko dvorano v vaši državi. Še naprej imam veliko strahospoštovanje do te dvorane, v resnici me je skrbelo, če bo dovolj zanimanja. Kot kaže, je tako, hvala bogu! Izjemno se veselim, komaj čakam. To bo koncert, ki se bo vpisal v zgodovino," nam je zaupal.