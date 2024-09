Kateri nastop na podelitvi nagrad VMA je najbolj ikoničen?

Nagrade VMA praznujejo 40 let in organizatorji so se odločili, da bodo letošnjo podelitev popestrili s posebno kategorijo, v kateri bo javnost izbirala najbolj ikoničen nastop, ki je zaznamoval zgodovino podelitev omenjenih nagrad. Med sedmimi nominacijami kar dve pripadata kraljici popa Madonni, v naboru pa sta tudi zvezdnici Lady Gaga in Taylor Swift. Kdo in s čim si je še prislužil nominacijo?

Vse od leta 1984 čez lužo podeljujejo nagrade VMA, s katerimi se vsako leto poklonijo najboljšim dosežkom na področju glasbenih videospotov. Ker omenjene nagrade praznujejo okroglo obletnico, so se organizatorji odločili, da bodo letošnjo podelitev popestrili s posebno kategorijo, v kateri bo javnost izbirala najbolj ikoničen nastop. Kdo in s čim si je prislužil nominacijo?

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kateri nastop na podelitvi VMA nagrad je najbolj ikoničen? Poljub Britney Spears, Madonne in Christine Aguilere. Krvav nastop Lady Gaga. Taylor Swift na podzemni železnici. Beyoncé z nosečniškim trebuščkom. Eminem s svojimi 'kloni'. Kontroverzna Madonna z Like a Virgin. Katy Perry v boksarskem ringu pod Brooklynskim mostom. Moški Ženska Poljub Britney Spears, Madonne in Christine Aguilere. 84 Krvav nastop Lady Gaga. 12 Taylor Swift na podzemni železnici. 8 Beyoncé z nosečniškim trebuščkom. 4 Eminem s svojimi 'kloni'. 23 Kontroverzna Madonna z Like a Virgin. 18 Katy Perry v boksarskem ringu pod Brooklynskim mostom. 3 Poljub Britney Spears, Madonne in Christine Aguilere. 48 Krvav nastop Lady Gaga. 3 Taylor Swift na podzemni železnici. 1 Beyoncé z nosečniškim trebuščkom. 0 Eminem s svojimi 'kloni'. 15 Kontroverzna Madonna z Like a Virgin. 6 Katy Perry v boksarskem ringu pod Brooklynskim mostom. 1 Poljub Britney Spears, Madonne in Christine Aguilere. 36 Krvav nastop Lady Gaga. 9 Taylor Swift na podzemni železnici. 7 Beyoncé z nosečniškim trebuščkom. 4 Eminem s svojimi 'kloni'. 8 Kontroverzna Madonna z Like a Virgin. 12 Katy Perry v boksarskem ringu pod Brooklynskim mostom. 2 Skupaj Moški Ženska

Poljub Britney Spears, Madonne in Christine Aguilera Madonna je leta 2003 na podelitvi VMA nagrad nastopila s hitoma Like a Virgin in Hollywood, na odru pa sta ji kot presenečenje družbo delali takrat mladi in sveži 'naslednici' Britney Spears in Christina Aguilera. Ne le z udarnim nastopom, trio je presenetil tudi s poljubom, o katerem se je govorilo še leta po nastopu in danes velja za enega od trenutkov pop kulture, ki so se za vedno zapisali v zgodovino. Da je vse skupaj postalo še bolj ikonično, pa je poskrbel režiser prireditve, ki je tik po poljubu Madonne in Britney kamero usmeril v nezadovoljnega Justina Timberlaka, nekdanjega fanta pop princese Spearsove.

Britney Spears, Madonna in Christina Aguilera so leta 2003 presenetile s skupnim nastopom, med katerim so se tudi poljubile. FOTO: AP icon-expand

Krvav nastop Lady Gaga Za šok in ogorčenje je leta 2009 poskrbela takrat komaj 23-letna Lady Gaga, ki je na podelitvi nagrad VMA nastopila s hitom Paparazzi, med dramatičnim in ekstravagantnim nastopom pa poskrbela za glasne vzdihe, ko je pričela krvaveti, na koncu pa obvisela pod stropom ter tako na umetniški način prikazala, kaj slava naredi posamezniku. Do dandanes ta nastop velja za enega bolj odmevnih, mlado Gago pa je uvrstil na seznam legendarnih glasbenikov. Tistega leta ji je pozornost ukradel le opiti Kanye West, ki je na odru med zahvalnim govorom ukradel mikrofon Taylor Swift in izrazil svoje nestrinjanje z zmagovalko kategorije najboljši videospot leta.

Lady Gaga je leta 2009 šokirala s krvavim nastopom. FOTO: AP icon-expand

Taylor Swift na podzemni železnici Istega leta kot Gaga je na podelitvi nagrad VMA nastopila tudi Taylor Swift, ki pa je za svoj oder izbrala kar newyorško podzemno železnico, nastop pa zaključila na strehi avtomobila pred stavbo Radio City Music Hall, obdana s številnimi kričečimi oboževalci. Takrat se 20-letnici najbrž niti sanjalo ni, da se bo nekoč lahko pohvalila z najbolj dobičkonosno turnejo The Eras Tour.

Taylor Swift je leta 2009 nastopila na newyorški podzemni železnici in nastop zaključila pred stavbo Radio City Music Hall. FOTO: AP icon-expand

Beyoncé z nosečniškim trebuščkom Leto 2011 je podelitev nagrad zaznamovala zvezdnica Beyoncé, ki je nastop pesmi Love On Top zaključila tako, da je odpela svoj svetlikajoči se suknjič in pobožala nosečniški trebušček ter tako svetu razkrila, da s soprogom Jay Z-jem pričakujeta prvega otroka, hčerko Blue Ivy. Razkritje je v občinstvu povzročilo pravo evforijo, kamere pa so hitro ujele presrečnega raperja v občinstvu, ki je prejemal čestitke preostalih zvezdnikov.

Beyoncé je med nastopom leta 2011 razkrila prvo nosečnost. FOTO: AP icon-expand

Eminem s svojimi 'kloni' Ob vstopu v novo tisočletje je na podelitvi nagrad VMA nastopil raper Eminem, ki pa pred kamero ni stal sam, temveč s številnimi svojimi 'kloni', mladimi fanti, oblečenimi v bele majice in denim hlače. Skupaj so odrepali hit The Real Slim Shady, sprva na newyorški ulici, kasneje na odru v dvorani Radio City Music Hall.

Eminem je leta 2000 nastopil s svojimi 'kloni'. FOTO: Omrežje X icon-expand

Kontroverzna Madonna z Like a Virgin Že povsem prva podelitev nagrad leta 1984 se je zapisala v zgodovino, zahvale pa gredo v veliki meri kraljici popa Madonni, ki je z za tiste čase kontroverznim nastopom takrat še neizdane pesmi Like a Virgin dvignila veliko prahu. Sprva naj bi pevka želela nastopiti z bengalskim tigrom, ker pa to ni bilo izvedljivo, se je zadovoljila z gromozansko poročno torto. Med nastopom je odvrgla del kostuma in se pričela valjati po odru in osvajati zbrano množico, to pa je pri nekaterih sprožilo val neodobravanja. Z odprtim odnosom do svoje seksualnosti je tako razburila marsikaterega konzervativnega gledalca in poskrbela, da se je o njej in njenem nastopu še veliko govorilo. "Spomnim se, da mi je takrat menedžer dejal, da se bo zaradi nastopa moja kariera končala," je v nekem intervjuju o nastopu leta 1984 dejala Madonna in se pošalila, kako nekoč med nastopom nisi smel kazati svoje zadnjice, danes pa je to obvezen oziroma standarden del nastopa.

Madonna je leta 1984 šokirala z drznim nastopom hita Like a Virgin. FOTO: AP icon-expand

Katy Perry v boksarskem ringu pod Brooklynskim mostom Nominacijo za najbolj ikoničen nastop na podelitvi nagrad si je prislužila tudi pevka Katy Perry, in sicer z nastopom leta 2013, ko je pod legendarnim Brooklynskim mostom v boksarskem ringu zapela hit Roar. Med nastopom je pokazala tudi, da obvlada skoke s kolebnico.