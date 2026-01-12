Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Kateri tuji glasbeniki bodo letos postregli z albumi?

Los Angeles, 12. 01. 2026 21.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Bruno Mars

Na tuji glasbeni sceni je letos pričakovati številne novosti. Glasbenik Bruno Mars je napovedal svoj prvi album po več kot osmih letih, raper ASAP Rocky bo prihodnji teden izdal prvi projekt po sedmih letih, oboževalci pa pričakujejo tudi albume Madonne, Paula McCartneyja in Phoebe Bridgers. U2 pripravljajo novosti po devetih letih premora.

Country glasbenik Zach Bryan je minuli petek izdal album z naslovom With Heaven On Top, na katerem so med drugim skladbe Down, Down, Stream, Runny Eggs, Appetite in Drowning, ameriški raper ASAP Rocky pa bo prihodnji petek postregel s četrtim studijskim albumom Don't Be Dumb, poroča spletni portal Variety. Najhitreje vzpenjajoča se glasbenica na sceni country glasbe Megan Moroney se s spomladansko turnejo seli iz amfiteatrov v arene. 20. februarja izide njen album z naslovom Cloud 9.

Bruno Mars
Bruno Mars
FOTO: Profimedia

Večkrat nagrajeni glasbenik Bruno Mars za 27. februar napoveduje izid studijskega albuma The Romantic. Leta 2021 je v duetu Silk Sonic skupaj z Andersonom .Paakom izdal projekt, ki jima je prinesel grammyje za album leta, skladbo leta, najboljšo RB izvedbo in najboljšo RB skladbo. Skladba Die With a Smile, ki jo podpisujeta z Lady Gaga, je postala ena najbolj poslušanih skladb leta 2020, skladba APT., ki jo podpisuje z glasbenico Rose, pa je trenutno nominirana za grammyja za ploščo leta, skladbo leta in najboljšo pop izvedbo dueta oziroma skupine.

Letos naj bi po poročanju Variety novo glasbo izdali tudi Rachel Agatha Keen, ki je na glasbeni sceni znana pod imenom Raye, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, pa tudi Drake, Charli XCX, Madonna in Paul McCartney, ki je v nedavno izdani knjigi o zasedbi Wings zapisal, da ima trenutno v delu okoli 20 pesmi, ki jih bo dokončal v naslednjih mesecih.

bruno mars album turneja

Le nekaj ur pred koncertom v letalski nesreči umrl kolumbijski glasbenik

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
vizita
Portal
Napihnjenost, utrujenost, megla v glavi: vse vodi do istega vira
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Najbolj nori vratar v zgodovini je umrl
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450