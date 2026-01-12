Kateri tuji glasbeniki bodo letos postregli z albumi?

Country glasbenik Zach Bryan je minuli petek izdal album z naslovom With Heaven On Top , na katerem so med drugim skladbe Down, Down, Stream, Runny Eggs, Appetite in Drowning , ameriški raper ASAP Rocky pa bo prihodnji petek postregel s četrtim studijskim albumom Don't Be Dumb , poroča spletni portal Variety . Najhitreje vzpenjajoča se glasbenica na sceni country glasbe Megan Moroney se s spomladansko turnejo seli iz amfiteatrov v arene. 20. februarja izide njen album z naslovom Cloud 9 .

Večkrat nagrajeni glasbenik Bruno Mars za 27. februar napoveduje izid studijskega albuma The Romantic. Leta 2021 je v duetu Silk Sonic skupaj z Andersonom .Paakom izdal projekt, ki jima je prinesel grammyje za album leta, skladbo leta, najboljšo RB izvedbo in najboljšo RB skladbo. Skladba Die With a Smile, ki jo podpisujeta z Lady Gaga, je postala ena najbolj poslušanih skladb leta 2020, skladba APT., ki jo podpisuje z glasbenico Rose, pa je trenutno nominirana za grammyja za ploščo leta, skladbo leta in najboljšo pop izvedbo dueta oziroma skupine.

Letos naj bi po poročanju Variety novo glasbo izdali tudi Rachel Agatha Keen, ki je na glasbeni sceni znana pod imenom Raye, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, pa tudi Drake, Charli XCX, Madonna in Paul McCartney, ki je v nedavno izdani knjigi o zasedbi Wings zapisal, da ima trenutno v delu okoli 20 pesmi, ki jih bo dokončal v naslednjih mesecih.