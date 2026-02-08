Naslovnica
Glasba

Katerih devet zvezdnikov, ki niso Američani, je nastopilo v polčasu Super Bowla?

Atlanta, 08. 02. 2026 15.06 pred 22 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Rihanna je nastopila noseča.

Kljub temu da je pevec Bad Bunny ameriški državljan, je odločitev NFL, da bo prav on tisti, ki bo letos glavna zvezda Super Bowla, presenetila in celo razočarala številne gledalce. A 31-letnik portoriških korenin ni edini zvezdnik tujega porekla, ki bo stal na tem odru.

Še pred samim začetkom Super Bowla se v Ameriki vrstijo protesti in nasprotovanja proti glavnemu nastopajočemu. Organizatorji so novico, da bo oder med polčasom zavzel Portoričan Bad Bunny, sporočili septembra, s tem pa poskrbeli za veliko neodobravanja med pripadniki gibanja MAGA, ki podpirajo Trumpa. Čeprav si je ta lani v družbi hčerke Ivanke ogledal finale lige NFL, pa je letos že sporočil, da ga ne bo, moti pa ga tudi nastop zvezdnika, ki poje v španskem jeziku.

Lani si je Super Bowl ogledal ameriški predsednik Donald Trump.
FOTO: AP

A Bad Bunny ni prvi glasbeni izvajalec, ki bo stopil na oder v času, ko si prenos ogledajo milijoni Američanov, in ima tuje poreklo. Pred njim so v minulih letih med polčasom Super Bowla peli še Rihanna, Phil Collins, U2, Shania Twain, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who, Coldplay, Shakira in The Weeknd, ki so jih navijači in občinstvo sprejeli z navdušenjem.

Shakira je na oder leta 2020 na oder povabila Bad Bunnyja.
FOTO: Profimedia

Anglež Phil Collins, ki je najbolj znan po sodelovanju s skupino Genesis, je na tem velikem odru stal leta 2000. Bobnar in pevec se je pozneje podal na samostojno glasbeno pot in je uspešno obvladoval sceno več kot pet desetletij. Zaradi bolezni se je moral pred leti umakniti z odrov.

Dve leti pozneje, leta 2002, so nastopili U2. Irska skupina, ki je znana po uspešnicah With or Without You, Beautiful Day, One in drugih, je svoj del izvedla na odru v obliki srca, na katerem so leto prej navduševali na turneji Elevation.

Shania Twain je pela na Super Bowlu leta 2003 v San Diegu.
FOTO: Profimedia

Country zvezdnica Shania Twain je imela čast, da je med polčasom Super Bowla zapela leta 2003. Kanadčanka je zapela le dve pesmi, saj je oder delila s skupino No Doubt in Stingom, navdušila pa ni le s svojim glasom, temveč tudi stasom.

The Rolling Stones so nastopili na Super Bowlu v Detroitu.
FOTO: Profimedia

Legendarni Beatle Paul McCartney, ki je po razpadu skupine začel s samostojno glasbeno kariero, je oder Super Bowla zavzel leta 2005, njegovi sorojaki The Rolling Stones z Mickom Jaggerjem na čelu, pa leto pozneje. Leta 2010 so zbrane na stadionu in pred televizijskimi zasloni med polčasom finala lige NFL znova zabavali Britanci, in sicer skupina The Who.

Coldplay so na oder povabili glasbene kolege, med njimi Beyonce in Bruna Marsa.
FOTO: AP

Po nekaj letih premora od izvajalcev, ki so prišli z Otoka, so leta 2016 znova povabili Britance. Coldplay so na oder povabili številne glasbene kolege in tako poskrbeli za enega najbolj nepozabnih nastopov med polčasom Super Bowla.

Rihanna je nastopila noseča.
FOTO: Profimedia

Kolumbijka Shakira, ki je več let zaradi zveze z nogometašem Gerardom Piquejem živela v Španiji, je na Super Bowlu nastopila leta 2020, ko si je morala polčas deliti z Jennifer Lopez, na oder pa je povabila posebnega gosta, Bad Bunnyja. Takrat še ni vedela, da bo prav ta šest let pozneje glavna zvezda in tarča nestrinjanja. Kanadčan The Weeknd je na oder Super Bowla stopil leta 2021, Rihanna, ki prihaja z Barbadosa, pa je navdušila dve leti pozneje.

Razlagalnik

Bad Bunny, rojen kot Benito Antonio Martínez Ocasio, je portoriški pevec, reper in tekstopisec, ki je postal mednarodna zvezda. Njegova glasba združuje elemente reggaetona, trapa in latin popa, s čimer je osvojil srca milijonov po vsem svetu. Kljub temu da je osvojil številne nagrade, vključno z grammyji, je njegova glasba pogosto v španščini, kar je redkost za izvajalce na tako velikih ameriških prireditvah, kot je Super Bowl.

MAGA je kratica za "Make America Great Again" (Naredimo Ameriko spet veliko), ki je bila slogan predsedniške kampanje Donalda Trumpa leta 2016. Gibanje MAGA združuje privržence Donalda Trumpa in njegove politike, ki pogosto vključujejo nacionalistične, populistične in konzervativne poglede. Privrženci tega gibanja so znani po svoji močni podpori Trumpu in njegovi agendi, včasih pa tudi po nasprotovanju tistim, ki jih dojemajo kot nasprotnike ali grožnjo ameriškim vrednotam, kot jih razumejo.

Super Bowl je vsakoletno prvenstvo v ameriškem nogometu, ki ga gosti Nacionalna nogometna liga (NFL). Gre za enega najbolj gledanih športnih dogodkov v ZDA in po svetu, ki privablja milijone gledalcev. Nastop v polčasu Super Bowla velja za eno najprestižnejših odrov v glasbeni industriji. Gre za izjemno priložnost za glasbenike, da dosežejo ogromno občinstvo, saj si prenos ogledajo milijoni ljudi, kar lahko močno vpliva na njihovo kariero in prepoznavnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Let 3: Svetovna situacija od nas zahteva, da pojemo o ljubezni

bibaleze
