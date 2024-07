Katy Perry bo po daljšem premoru izdala šesti studijski album

Katy Perry je svojo novo glasbeno dobo začela z naznanitvijo težko pričakovanega, šestega studijskega albuma, z naslovom 143 . Novico je delila na vseh družbenih omrežjih in potrdila naslov svojega albuma. "Želela sem ustvariti drzen, razkošen in slavnostni dance-pop album s simboličnim 143 numeričnim izrazom ljubezni kot glavnim sporočilom," je pojasnila v izjavi.

Njena vrnitev sledi njenemu nedavnemu izstopu iz žirije Ameriškega Idola, v katerem je bila sedem sezon. Glasbenica je napovedala svoj odhod v oddaji Jimmy Kimmel Live! februarja in dejala: "Mislim, da bo to verjetno moja zadnja oddaja, moja zadnja sezona šova." Takrat je že promovirala prihajajoči album in voditelju Jimmyju Kimmlu povedala, da bo to leto zelo razburljivo zanjo in za vse pop zvezdnice.