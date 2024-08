Četudi ima le 39 let, je za njo že dolgoletna uspešna glasbena kariera, polna hitov in osvojenih glasbenih nagrad. K dolgemu seznamu dosežkov bo lahko prihodnji mesec Katy Perry lahko dodala še nagrado Video Vanguard Award, ki jo bo prejela na prihajajoči podelitvi MTV VMA nagrad.

Glasbenica Katy Perry bo na prihajajoči podelitvi MTV VMA nagrad, ki vsako leto počastijo najboljše videospote, prejela posebno nagrado za svojo uspešno kariero. Pridružila se bo skupini zvezdnikov, kot so Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna in Missy Elliott, ki so nagrado Video Vanguard Award prejeli v preteklosti. Katy Perry se bo na oder MTV VMA nagrad vrnila prvič po letu 2017, ko je nastopila in podelitev tudi povezovala.

Katy Perry, dobitnica posebne nagrade za svojo dolgoletno uspešno kariero. FOTO: AP icon-expand

Pop pevka je v svoji karieri osvojila pet nagrad VMA. Leta 2011 je domov odnesla svoje prve tri, kipca za video leta (Firework), kipca za najboljše sodelovanje in najboljše posebne učinke, oba za spot za pesem ET s Kanyejem Westom. "Katy je glasbena sila in prava ikona pop kulture," je povedal Bruce Gillmer, vodja vsebine za glasbo pri Paramount+ in predsednik oddelka za glasbo, glasbene talente, programiranje in dogodke. "S svojo igro, ki spreminja ustvarjalno vizijo, je postala globalni fenomen in zavzel največje svetovne odre."

Podelitev glasbenih video nagrad MTV (MTV Video Music Awards) običajno pritegne veliko število gledalcev, a letošnje so za en dan preložili zaradi načrtovanega televizijskega soočenja med ameriškima predsedniškima kandidatoma Donaldom Trumpom in Kamalo Harris, ki je predvideno 10. septembra. Razkrili so tudi že prve nastopajoče - to bodo pevke Camila Cabello, Sabrina Carpenter in GloRilla.