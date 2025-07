Katy Perry med koncertom nevarno visela v zraku

Med nastopom na svoji Lifetimes turneji v Avstraliji je glasbenica Katy Perry doživela srhljiv trenutek, ko se je med njenim nastopom pripetila tehnična težava. Medtem ko je visela v kovinski krogli, s katero bi se morala dvigniti nad gledalce, se je rekvizit nagnil, pevka pa se je hitro prijela za varnostne trakove, da ne bi padla. Zvezdnica je nekaj časa visela, nato pa so se luči v dvorani ugasnile, člani tehničnega osebja pa so ji hitro priskočili na pomoč.

"To je bilo zelo strašljivo," je videno komentiral eden od obiskovalcev, drugi pa dodal: "Še dobro, da se vedno drži za trakove, drugače bi lahko padla in huje poškodovala." Kljub incidentu je glasbenica koncert nadaljevala, čeprav je bila na odru vidno pretresena. Turneja Katy Perry sicer vsebuje veliko tehnično zahtevnih trenutkov, od lebdenja nad občinstvom do pirotehnike in uporabe velikih rekvizitov.