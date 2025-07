Katy Perry nad občinstvom lovila ravnotežje na rekvizitu metulja

Katy Perry je med nedavnim koncertom v San Franciscu doživela nov nevaren trenutek, ki bi se lahko končal precej tragično. Pevka je med nastopom nad dvorano 'poletela' na rekvizitu metulja, ko je ta nevarno zanihal, ona pa je za trenutek izgubila ravnotežje in skorajda zgrmela med zbrano občinstvo pod seboj. 40-letnica se je vidno ustrašila, saj je med izvajanjem pesmi Roar utihnila, ko se je ponovno zbrala, pa je nadaljevala s petjem.

Turneja Katy Perry vsebuje veliko tehnično zahtevnih trenutkov, od lebdenja nad občinstvom do pirotehnike in uporabe velikih rekvizitov.

Kmalu po koncertu so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki nevarnega trenutka, obiskovalci pa so v objektive ujeli zvezdnico, ki prestrašeno pogleda proti stropu, kamor je bil rekvizit pričvrščen z vzmetmi, nato pa svoj pogled upre v zbrane pod seboj. Ko se metulj začne gibati naprej, Perry z roko zamahne v znak, da je z njo vse v redu in nadaljuje s petjem.