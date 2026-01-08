Naslovnica
Glasba

Katy Perry: Počitnice v družbi nekdanjega in sedanjega partnerja

Los Angeles, 08. 01. 2026 18.13 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
katy

Zvezdnica Katy Perry je na družbenih omrežjih s sledilci delila utrinke svojih praznikov. Objavila je fotografije in videoposnetke, med katerimi sta tudi njen zdajšnji partner Justin Trudeau, nekdanji zaročenec Orlando Bloom ter hči Daisy.

Pevka Katy Perry je svojim sledilcem na družbenih omrežjih ponudila vpogled v zasebno galerijo fotografij in videoposnetkov, ki orišejo njene praznike. Med kopico materiala sta tudi dve fotografiji njenega fanta, nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja. Na eni se nasmiha v kamero med plavanjem v morju, na drugi pa ga Katy poljublja na lice sredi plaže, za njima pa se riše sončni zahod. Zvezdnica je pod objavo na kratko zapisala: "Počitnice:"

In čeprav je v zadnjem času videti, kot da njena nova ljubezen obsega večino pevkinega prostega časa, pa je z ostalimi fotografijami iz galerije pokazala, da družinski odnosi zanjo ostajajo na prvem mestu.

V objavo je tako umestila tudi fotografije z bivšim zaročencem Orlandom Bloomom in njuno petletno hčerko Daisy Dove. Videti je, kako vsi trije pozirajo na kmetiji božičnih drevesc, medtem ko igralec nosi drevo čez ramo, v videu pa jih je videti, kako skupaj drsajo in se držijo za roke.

Počitnice je Katy Perry preživela v krogu družine.
Počitnice je Katy Perry preživela v krogu družine.
FOTO: Instagram

Pevka je delila tudi videoposnetek priprav praznične večerje, vključno s sedežnimi karticami, ki jih je izdelala mala Daisy, z imeni družinskih članov: Daisy, Katy, Orlando in Flynn. Bloom ima namreč iz zakona z bivšo ženo Mirando Kerr petnajstletnega sina Flynna.

Po poročanju tujih medijev so odnosi v Katyjini družini harmonični. Katy Perry in Orlando Bloom sta domnevno predana temu, da bi vse potekalo prijateljsko in brez zapletov. Par ima hčerko Daisy, rojeno avgusta 2020, zaroko pa sta prekinila junija 2025 po devetih letih partnerstva.

katy perry justin trudeau orlando bloom fotografije

3320.
08. 01. 2026 19.20
🤢
bibaleze
