Katy Perry: Počitnice v družbi nekdanjega in sedanjega partnerja

Pevka Katy Perry je svojim sledilcem na družbenih omrežjih ponudila vpogled v zasebno galerijo fotografij in videoposnetkov, ki orišejo njene praznike. Med kopico materiala sta tudi dve fotografiji njenega fanta, nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja . Na eni se nasmiha v kamero med plavanjem v morju, na drugi pa ga Katy poljublja na lice sredi plaže, za njima pa se riše sončni zahod. Zvezdnica je pod objavo na kratko zapisala: "Počitnice:"

In čeprav je v zadnjem času videti, kot da njena nova ljubezen obsega večino pevkinega prostega časa, pa je z ostalimi fotografijami iz galerije pokazala, da družinski odnosi zanjo ostajajo na prvem mestu.

V objavo je tako umestila tudi fotografije z bivšim zaročencem Orlandom Bloomom in njuno petletno hčerko Daisy Dove. Videti je, kako vsi trije pozirajo na kmetiji božičnih drevesc, medtem ko igralec nosi drevo čez ramo, v videu pa jih je videti, kako skupaj drsajo in se držijo za roke.