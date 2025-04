Katy v nemilosti kritikov: Porabila milijone, a turneja je še vedno cenena

Prvi koncert v sklopu turneje Lifetimes Tour se je odvil v prestolnici Mehike, posnetki nastopa pa so hitro zaokrožili po spletu. Kljub dejstvu, da pevka na odru poje svoje največje hite, javnost ni navdušena. Po odzivih na spletu sodeč se namreč zdi, da je pevka sprejela napačne kreativne odločitve.

Pod posnetki turneje na TikToku so se zvrstile kritike na račun pevkinih plesnih gibov in rekvizitov, ki jih med nastopom uporablja. Kritike je moč prebrati tudi o kostumih zvezdnice in dejstvu, da je zelo očitno črpala navdih pri turnejah svojih stanovskih kolegic Taylor Swift, Sabrine Carpenter in Beyoncé.