Kavč festival je festival, ki si ga lahko naročite tudi na dom

"Festival te vrste se dogaja, kjer se festivali, predstave in koncerti običajno ne dogajajo. In to je v kuhinjah, galerijah, v garažah, v skednjih. Mi oživljamo na ta način mesto. Oživljamo ga od zunaj, tako da igramo, kakor smo danes na Krekovem trgu, tako da podiramo zidove, odpiramo vrata in uhajamo v prostore, kjer se umetnost običajno ne dogaja in takih prostorov imamo 150 letos, plus še to, da imamo ta gasilski avto, ki se mu pravi Halo muska, ki ga pokličete in vam pride zaigrat podoknico. Vsak dan je druga skupina, ki igra in vsakič je čisto drug stil, tako da od elektronike pa do etna lahko dobite pod okno," nam je o Kavč festivalu povedal umetniški vodja Kavč festivala Matija Solce.