Kdaj je umrl resnični John Lennon?

Glasbena novinarka Lesley-Ann Jones ni prva, ki se je lotila podrobne analize življenja najbolj znanega Beatla. Biografija, ki nosi naslov John Lennon: Življenje, ljubezen in smrt največjega rokovskega zvezdnika , pravzaprav ne razkriva ničesar novega. Na nek način je to tudi nemogoče. Njena drugačnost in s tem dodana vrednost se skrivata v njenem enciklopedičnem pristopu in avtoričinih vprašanjih, ki skozi pripoved Johnove življenjske zgodbe bralca prisilijo v razmislek o tem, kdo je v resnici bila oseba z imenom John Lennon .

Zvezdnik njegovega kova si je lahko privoščil marsikaj. Bogastvo in slava sta Lennonu velikokrat pomagala, da so ljudje tolerirali njegov grob pristop, norčevanje, takšne in drugačne žaljivke, narcisoidno osebnost in še kakšno osebnostno motnjo. Lennon v življenju ni imel veliko pravih prijateljev, kar je najbrž bila posledica njegovega odnosa do ljudi in sveta. Ironično in pravzaprav malce žalostno pa je, da so se z znanstvom z njim mnogi okoristili po njegovi smrti. Med njimi tudi njegova prva žena Cynthia Lennon in velika ljubezen Yoko Ono.

Jonesova je Lennonovo življenje opisala na klasičen biografski način – od rojstva do smrti. Od težke mladosti, ko je bil izgubljen otrok in težaven mladostnik, do konca, ko je umrl pod streli neznanca. Vmes je bil seveda še svetovna rokovska zvezda, oče dveh sinov, ljubimec tisočih žensk (in po nekaterih pričanjih tudi nekaj moških), vsestranski umetnik. To je bil John Lennon, kot ga je poznal svet. Kdo pa je bil resnični John Lennon? Kaj se je skrivalo za lupino?