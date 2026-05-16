Kdo bo zmagovalec jubilejne 70. Evrovizije?

Posebnost letošnjega tekmovanja je, da je med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski oder, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki.

Evrovizija letos praznuje 70 let. FOTO: Profimedia

Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska s pop skladbo ob violinski spremljavi Liekinheitin Linde Lampenius in Peta Parkkonena, v prvi trojici pa sta še Grčija s pevcem Akylasom in elektro pop skladbo Ferto ter avstralska predstavnica Delta Goodrem, katere ljubezensko balado Eclipse so opisali kot klasično balado v slogu Celine Dion.

Opazovalci in poznavalci Evrovizije sicer ne izključujejo, da občinstvo z javnim glasovanjem ne bi veliko glasov podelilo predstavniku Izraela Noamu Bettanu in pesmi Michelle, saj je to v zadnjih letih postalo skoraj stalnica. Ob tem nekatere države izraelsko vlado obtožujejo, da poskuša z dragimi oglaševalskimi kampanjami vplivati na izid glasovanja, kar organizator Evrovizije - Evropska radiodifuzna zveze (EBU) - zanika.

Kulturni zgodovinar in poznavalec tekmovanja Irving Wolther je ob tem, da so letošnje tekmovanje zasenčili različni protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze, tudi med samimi glasbenimi izvajalci, izpostavil, da bo na dolgi rok financiranje Evrovizije postajalo vse težje, saj je javno financirana radiodifuzija povsod po Evropi tarča napadov. "V tem kontekstu politični spori seveda ne pomagajo," je dejal po poročanju britanskega Guardiana.

Evrovizija tudi letos v znamenju protestov. FOTO: Profimedia