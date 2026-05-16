Glasba

Kdo bo zmagovalec jubilejne 70. Evrovizije?

Dunaj, 16. 05. 2026 16.58 pred 46 minutami 2 min branja 5

Avtor:
K.Z. STA
Evrovizija

Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Evrovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po deset pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni, 70. Eurosong, so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo.

Posebnost letošnjega tekmovanja je, da je med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski oder, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki.

Evrovizija letos praznuje 70 let.
FOTO: Profimedia

Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska s pop skladbo ob violinski spremljavi Liekinheitin Linde Lampenius in Peta Parkkonena, v prvi trojici pa sta še Grčija s pevcem Akylasom in elektro pop skladbo Ferto ter avstralska predstavnica Delta Goodrem, katere ljubezensko balado Eclipse so opisali kot klasično balado v slogu Celine Dion.

Preberi še Karte so se premešale: kaj se zgodi, če na Evroviziji zmaga Avstralija?

Opazovalci in poznavalci Evrovizije sicer ne izključujejo, da občinstvo z javnim glasovanjem ne bi veliko glasov podelilo predstavniku Izraela Noamu Bettanu in pesmi Michelle, saj je to v zadnjih letih postalo skoraj stalnica. Ob tem nekatere države izraelsko vlado obtožujejo, da poskuša z dragimi oglaševalskimi kampanjami vplivati na izid glasovanja, kar organizator Evrovizije - Evropska radiodifuzna zveze (EBU) - zanika.

Preberi še Razdor med zvezdniki: eni za, drugi proti Izraelu na Evroviziji

Kulturni zgodovinar in poznavalec tekmovanja Irving Wolther je ob tem, da so letošnje tekmovanje zasenčili različni protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze, tudi med samimi glasbenimi izvajalci, izpostavil, da bo na dolgi rok financiranje Evrovizije postajalo vse težje, saj je javno financirana radiodifuzija povsod po Evropi tarča napadov. "V tem kontekstu politični spori seveda ne pomagajo," je dejal po poročanju britanskega Guardiana.

Evrovizija tudi letos v znamenju protestov.
FOTO: Profimedia

Po podatkih policije, ki je za prireditev poostrila varnostne ukrepe, na Dunaju pričakujejo okrog 3000 ljudi, ki se bodo udeležili protesta z motom Solidarnost s Palestino. Pričakujejo tudi protidemostracijo s približno 50 do 100 udeleženci.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

flojdi
16. 05. 2026 17.44
Nimam pojma.
Odgovori
0 0
proofreader
16. 05. 2026 17.38
Je kdo gledal Palestinsko propagando na nacionalki? Menda podirajo rekorde v nizki gledanosti.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
16. 05. 2026 17.37
Izrael lahko po desetkrat glasuje.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
16. 05. 2026 17.30
Tisti, ki bo več plačal.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
16. 05. 2026 17.28
Izrael kdo bi drugi ??
Odgovori
+1
1 0
