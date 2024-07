Uspeh čez noč, ki je bil v nastajanju zadnjih deset let – tako bi lahko opisali kariero ameriške glasbenice Chappell Roan. 26-letnica je svojo prvo pogodbo z glasbeno založbo podpisala pri sedemnajstih in vse od tedaj izdajala pesmi, a po številkah sodeč se zdi, da je prav leto 2024 njeno leto. S pesmijo Good Luck, Babe! je vse od aprila na Billboardovi lestvici hitov, kjer trenutno zaseda 11. mesto. Kdo je Chappell Roan, najljubša izvajalka vašega najljubšega izvajalca, kot se je hudomušno poimenovala na enem od nastopov?

Od posnetkov petja na YouTubu do prve pogodbe z glasbeno založbo Glasbenica Chappell Roan, katere pravo ime je Kayleigh Amstutz, je odraščala v revnem predelu mesteca Willard v Missouriju. V intervjuju za Guardian je povedala, da je odraščala v zelo konservativni in verni družini, kjer se je kot deklica učila, da "je biti homoseksualec greh". Glasbenica, pripadnica in podpornica LGBTQ+ skupnosti, je priznala, da je bilo odraščanje zanjo zelo težko, spopadla pa da se je s številnimi izzivi. Da ima glasbeni talent, so ljudje okoli nje izvedeli šele, ko je nastopila na srednješolskem pevskem tekmovanju. Ljudje izven njenega mesta pa so zanjo izvedeli, ko je začela objavljati posnetke petja na YouTubu. Takrat so za njo izvedeli tudi pri založbi Atlantic Records, s katero je podpisala svojo prvo glasbeno pogodbo.

Kdo je Chappell Roan, najljubša izvajalka vašega najljubšega izvajalca? FOTO: Profimedia icon-expand

Kayleigh je takoj po podpisu pogodbe začela ustvarjati pod umetniškim imenom Chappell Roan, za katerega je navdih dobila pri dedku Dennisu Chappellu in njegovi najljubši skladbi The Strawberry Roan. "Izbrati ime je bila najtežja stvar vsega tega," je povedala za lokalni časopis The Springfield News-Leader. Kasneje je sicer spoznala, da so bile drugi aspekti grajenja kariere težji. Pojasnila je, da ni vedela, koliko bo morala žrtvovati in čemu se bo morala odpovedati. Pandemija, polna izzivov In če je na začetku svoje kariere skrivala svojo spolno usmerjenost, je kasneje to dejstvo ponosno vključila v svoj ustvarjalni proces. Za svoj prvo pesem s stilom, kot ga ima danes, je moči združila z glasbenim producentom Danom Nigrom, ki je z Olivio Rodrigo ustvaril hit Driver's License. Za pesem Pink Pony Club je glasbenica navdih črpala pri svojem prvem obisku znanega losangeleška kluba, v katerem se je prvič pobližje srečala s skupnostjo LGBTQ+. Deset dni po tem, ko je glasbenica izdala pesem California, nadaljevanje pesmi Pink Pony Club, je glasbena založba prekinila sodelovanje z njo. "Počutila sem se kot zguba, a globoko v sebi sem vedela, da nisem," se je leta 2020 kasneje spominjala.

V času pandemije se je preselila domov in se zaposlila v kavarni z načrtom, da zasluži čim več denarja ter se nato vrne v Los Angeles ter ponovno skuša uspeti. Če ji to ne bi uspelo v letu dni, bi se vpisala na fakulteto. Njene stare pesmi so v času koronavirusa zaživele na platformi TikTok, Chappell pa je zaradi poznanstva z glasbenim producentom Danom Nigrom dobila priložnost kot predskupina nastopiti na turneji Olivie Rodrigo. Uspeh čez noč, ki je bil v nastajanju zadnjih deset let Po tem ko je nastopila na turneji Olivie Rodrigo, se je Chappell odpravila na lastno turnejo, ob tem pa izdala še nekaj novih pesmi, v preteklem letu pa po obdobju, ko je ustvarjala kot neodvisna glasbenica, podpisala pogodbo z založbo, ki jo je ustvaril njen prijatelj in producent Nigro. Izdala je album The Rise and Fall of a Midwest Princess, na nastopih pa dokončno izoblikovala vizualno podobo svojega alter ega, vse od mode do ličil in pričeske. Chappell je s pesmijo Good Luck, Babe! vse od aprila na Billboardovi lestvici hitov, kjer trenutno zaseda 11. mesto, medtem ko je TikTok preplavila pesem Hot To Go!, ki s koreografijo spominja na legendarni YMCA.

