Glasba

Od ljudskega petja in resničnostnega šova do zmage na Evroviziji

Dunaj, 17. 05. 2026 08.13 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
N.L.
Dara - Darina Nikolaeva Yotova zmagovalka Evrovizije 2026.

Po treh letih se je Bolgarija vrnila na evrovizijske odre in - zmagala. Na 70. tekmovanju za pesem Evrovizije je žirijo in gledalce najbolj prepričala pevka Dara s plesno skladbo Bangaranga. 27-letnica, ki so ji diagnosticirali ADHD, je glasbeno pot začela v bolgarski različici oddaje The X Factor. Rada poudari, da je ponosna na svoje korenine in folkloro, saj se je v Varni specializirala za ljudsko petje.

Darina Nikolaeva Yotova, ki na odrih nastopa pod umetniškim imenom Dara, je zaslovela leta 2015, ko se je pri komaj 16 letih uvrstila v finale bolgarske različice oddaje The X Factor.

Leta 2021 in 2022 je postala tudi mentorica v pevski oddaji The Voice of Bulgaria, svoje glasbeno ime pa si je utrdila z uspešnicami Thunder, Call Me in Mr Rover, ki so več tednov po izidih kraljevale na glasbenih lestvicah. Njen zadnji album ADHDARA je izšel lani, ime albuma je kombinacija njenega imena in ADHD - motnje pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti, ki so ji jo diagnosticirali v odraslosti.

Rodila se je v Varni, kjer je obiskovala tudi Nacionalno umetniško šolo in se specializirala za ljudsko petje. "Učenje petja v tradicionalni bolgarski vokalni tehniki, z vsemi njenimi mikrotoni in čustveno surovostjo, je v mojem DNK-ju," je povedala za britanski Independent.

Že pred zmago je dejala, da Evrovizija za Bolgarijo ni samoumevna. "Na tekmovanju nas že tri leta ni bilo. Naš največji uspeh je izjemno drugo mesto Kristiana Kostova leta 2017. Kristian je moj dober prijatelj in ta rezultat je državi pomenil ogromno."

Kristian Kostov je na Evroviziji leta 2017 dosegel 2. mesto.
FOTO: AP

Večkrat je tudi poudarila, da bo ponosno zastopala svojo državo. "Če bo nekdo v Manchestru, Edinburghu ali Brightonu zaradi moje pesmi vzel v roke telefon in poiskal Bolgarijo, poslušal našo glasbo, gledal obalo, literaturo, ljudi, potem sem že dosegla nekaj izjemnega."

Letos se je na drugo mesto uvrstil Izrael s pevcem Noamom Bettanom in pesmijo Michelle, gledalci Evrovizije pa so z glasovanjem pritrdili nacionalnim žirijam, ki so največ glasov namenile prav bolgarski zmagovalki.

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nianana95
17. 05. 2026 09.22
Glede na to, da je Izrael skoraj zmagal, vidim da se ljudje pokakajo na to kar nam je Tanja zrihtala, to je neudeležbo na Eurosongu.
Burtonnn
17. 05. 2026 09.21
Kako med slabimi izbrati, boljše, najboljše?, mislim da je pošteno zmagala Bolgarija Spet izraelska mašinerija!
Emyy
17. 05. 2026 09.21
Boljše to , kot ženska z brado, ali moški z krilom
waga7
17. 05. 2026 09.16
Upam da bo drugo leto isto, da rtv ne sodeluje pa čeprav v Sofiji še niso bili
bublika
17. 05. 2026 09.07
Čestitam izredno všečni in kakovostni izvedbi bolgarke in je zasluženo zmagala!!!
bublika
17. 05. 2026 09.08
najbolj neumno pa je da vsi (ja tudi vi ki komentirate)
Bella Ciao1
17. 05. 2026 08.58
Saj ni čudno da grozljivi janšizem obvladuje butalce
Žmavc
17. 05. 2026 09.22
Največji vpliv ima nate. Glede na to, da ne zmoreš komentarja brez njega.
Vera in Bog
17. 05. 2026 08.49
Izrael nam je veliko bližje kot muslimanstvo. Smo pozabili kdo je največji sovražnik Evrope?
JackRussell
17. 05. 2026 08.52
Taki komentarji kot jih pišete in spodbujanje sovražnosti za kupčke denarja.
macolagobec
17. 05. 2026 08.56
Tako je, iranski muslimani v Gazi in Jeruzalemu so tisti zločinci, ki jih naša levuuharska nadoblast upošteva kot prijatelje, Izraelci pa so dejansko "naši".
Vera in Bog
17. 05. 2026 08.58
Izraelci niso nasi so pa svetlobna leta bolje od muslimanov. Naivni ljudje ki jim verjamete
Quatflow
17. 05. 2026 09.13
Samo poglej Čele kula kaj so Turki naredili s pravoslavci
Planetmiru
17. 05. 2026 09.19
Kakšen vzdevek "vera in bog" !? Če bi bog opredeljeval ljudi tako kot ti, potem bi se vesolje že sesulo samo vase. Sicer pa, največji sovražnik Evrope je njen cinizem in slepo sledenje najbolj razdiralnim silam na tem planetu.
Banion
17. 05. 2026 08.42
ježeš kaj ni zmagala ukrajina, zelenski bo pošteno okrcal evropo
BrezPitt
17. 05. 2026 08.51
Ježeš a ni zmagal Izrael, Beni bo pošteno okrcal Evropo.
macolagobec
17. 05. 2026 08.57
Samo da ni zločinske rusije nikjer!
AleksanderS
17. 05. 2026 08.39
Cela Eu podpira IZRAEL 😉
Juzles Iters
17. 05. 2026 09.04
Očitno ne...
Quatflow
17. 05. 2026 08.38
Škoda ker ni Malta zmagala ali Ukrajina.
macolagobec
17. 05. 2026 08.59
Ukrajina je že zmagala na Evroviziji, sedaj bo zmagala še na bojnem polju, stolkla nacistične ruse.
Minifa
17. 05. 2026 08.32
Upam da JANŠA čimprej zamenja to za Slovenijo pogubno zunanjo politiko Evropa je na strani IZRAELA v celoti, razen nekaj bolanih politikov ala Tanja Fajon. Kako lep večer Evrope in Izraela brez zablojenih Ljubljančanov..
JackRussell
17. 05. 2026 08.47
Pomisli raje najprej kaj boš bleknil.
Bella Ciao1
17. 05. 2026 08.58
Preseli se v Gazo
Vakalunga
17. 05. 2026 08.20
Po vse Evropski podpori IZRAELU je Tanja Fajon verjetno preživela strašno noč na pomirjevalih ) To je realnost ene ponorele osebe, ki je državo zaradi svoje norosti izdelala za garjavo..
bibaleze
