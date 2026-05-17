Od ljudskega petja in resničnostnega šova do zmage na Evroviziji

Darina Nikolaeva Yotova, ki na odrih nastopa pod umetniškim imenom Dara, je zaslovela leta 2015, ko se je pri komaj 16 letih uvrstila v finale bolgarske različice oddaje The X Factor.
Leta 2021 in 2022 je postala tudi mentorica v pevski oddaji The Voice of Bulgaria, svoje glasbeno ime pa si je utrdila z uspešnicami Thunder, Call Me in Mr Rover, ki so več tednov po izidih kraljevale na glasbenih lestvicah. Njen zadnji album ADHDARA je izšel lani, ime albuma je kombinacija njenega imena in ADHD - motnje pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti, ki so ji jo diagnosticirali v odraslosti.
Rodila se je v Varni, kjer je obiskovala tudi Nacionalno umetniško šolo in se specializirala za ljudsko petje. "Učenje petja v tradicionalni bolgarski vokalni tehniki, z vsemi njenimi mikrotoni in čustveno surovostjo, je v mojem DNK-ju," je povedala za britanski Independent.
Že pred zmago je dejala, da Evrovizija za Bolgarijo ni samoumevna. "Na tekmovanju nas že tri leta ni bilo. Naš največji uspeh je izjemno drugo mesto Kristiana Kostova leta 2017. Kristian je moj dober prijatelj in ta rezultat je državi pomenil ogromno."
Večkrat je tudi poudarila, da bo ponosno zastopala svojo državo. "Če bo nekdo v Manchestru, Edinburghu ali Brightonu zaradi moje pesmi vzel v roke telefon in poiskal Bolgarijo, poslušal našo glasbo, gledal obalo, literaturo, ljudi, potem sem že dosegla nekaj izjemnega."
Letos se je na drugo mesto uvrstil Izrael s pevcem Noamom Bettanom in pesmijo Michelle, gledalci Evrovizije pa so z glasovanjem pritrdili nacionalnim žirijam, ki so največ glasov namenile prav bolgarski zmagovalki.
