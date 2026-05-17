Od ljudskega petja in resničnostnega šova do zmage na Evroviziji

Darina Nikolaeva Yotova, ki na odrih nastopa pod umetniškim imenom Dara, je zaslovela leta 2015, ko se je pri komaj 16 letih uvrstila v finale bolgarske različice oddaje The X Factor.

Leta 2021 in 2022 je postala tudi mentorica v pevski oddaji The Voice of Bulgaria, svoje glasbeno ime pa si je utrdila z uspešnicami Thunder, Call Me in Mr Rover, ki so več tednov po izidih kraljevale na glasbenih lestvicah. Njen zadnji album ADHDARA je izšel lani, ime albuma je kombinacija njenega imena in ADHD - motnje pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti, ki so ji jo diagnosticirali v odraslosti.