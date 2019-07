Kdo je lepa Slovenka, ki osvaja balkan sceno?

"Po treh letih ustvarjanja in petih duetih je bil čas za nekaj samo mojega. Ljudje so od mene verjetno pričakovali še eno hitro pesem z lahkotnim besedilom, a sem se odločila za popolno nasprotje, ker hočem, da me jemljejo resno in ne kot samo še eno od mnogih, ki poje. V trenutku, ko sem pisala pesem, sem imela takšne občutke in to sem prenesla na pesem. Če si glasbeno nadarjen, je najlažje iti v studio in imeti nekoga, ki ti napiše pesem, ti jo odpoješ, imaš oglede na You Tubeu, koncerte in to je to. Moje mnenje je, da mora glasbenik biti v studiu, delati, pisati svoje tekste, ustvarjati svojo glasbo in nasploh vsemu dati svoj osebni pečat," pojasnjuje.

"Vsi me sprašujejo, kaj pomeni Peh. To besedo sem uporabila kot prispodobo za smolo. Gre za ljubezensko pesem, ki govori o tem, da v odnosu pride do neke skrhanosti in to je ta peh, smola. Potem pa je odvisno od posameznika, kako bo reagiral in to razrešil. Tekst je zelo kompleksen in abstrakten, ne pove na prvo žogo, za kaj gre, in to mi je všeč. O pesmi si lahko ustvariš več različic, si ustvariš mnenje po svoji lastni zgodbi." Na vprašanje, ali jo je navdihnila osebna izkušnja, odgovori, da k sreči ne, se pa "vsaka ženska v nekem trenutku v življenju znajde v takšnem položaju".

Na pesmi in videospotu je delala več mesecev, saj je hotela biti prisotna v vseh segmentih. "Pesem sem napisala skupaj s Cazzafuro – jaz sem avtor teksta, on je avtor glasbe. Režiser videospota je Aleksander Repić. Ker sem hotela pesmi dati oseben pečat in imeti vse v svojih rokah, sem se na vseh segmentih trudila, da bi bila čim bolj vpletena in da bo izdelek na koncu predstavljal mene, kar mi je potem tudi uspelo. Pokazala sem nekaj novega, česar ljudje od mene niso pričakovali."

Z odzivi – pesem je imela na IDJ Tunes v enem dnevu 100.000 ogledov – je Dinna zelo zadovoljna. "Nisem veliko pričakovala, ker je to moja prva pesem. Stojan je glasbenik, ki je na sceni že več kot deset let, ima svojo publiko in je razumljivo, če z njim posnameš videospot, da bodo odzivi, tako pozitivni kot negativni. Najina pesem Ti odlaziš, ja ostajem je v enem dnevu dosegla milijon ogledov. V tej pesmi pa sem čisto sama, nikogar nimam. In sem ponosna že na to, da sem od A do Ž sodelovala pri projektu – od mojega videza v spotu, do posnetih kadrov, teksta in aranžmaja … Je pa res, da so mi prijatelji zelo pomagali, pri celotni produkciji spota in pesmi je sodelovalo kakšnih deset ljudi. Tako da odzivi ljudi so lepi, všeč jim je, da sem končno posnela solo komad, ker so me že spraševali, kdaj ga bom. Dekleta mi pišejo, da se te besedilo res dotakne, samo poglobiti se moraš vanj. Nekateri me sicer kritizirajo, ker sem zamenjala smer, a to sem pričakovala. Ljudem je lažje napisati kaj grdega kot kaj lepega, a ker vem, kaj sem in kdo sem, se me takšni komentarji ne morejo dotakniti in me prizadeti."