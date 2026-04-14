Kdo je lepotica, ki bo na Evroviziji zastopala Ciper?

Barve Cipra bo na letošnji Evroviziji zastopala 30-letna Antigoni Buxton , pevka britansko-ciperskih korenin, ki je pozornost javnosti pritegnila že leta 2022 v osmi sezoni britanske različice priljubljenega ljubezenskega šova Otok ljubezni.

Lepotica je v šov vstopila kot tako imenovana 'bombshell' in premešala štrene že obstoječim parom, po šovu pa pravo ljubezen našla v glasbi, ki jo bo sedaj popeljala na oder največjega glasbenega tekmovanja na svetu.

Antigoni bo na Evroviziji nastopila s poskočno pesmijo Jalla, ki prepleta udarne pop ritme z mediteranskim melosom. Stavnice ji trenutno napovedujejo 11. mesto, sodeč po odzivih evrovizijskih oboževalcev pa bo pesem zagotovo ena bolj priljubljenih letos.