Kdo je lepotica v novem videospotu Enriqueja Iglesiasa?

Priljubljeni pevec Enrique Iglesias je svoje oboževalce razveselil s čisto novim videospotom za novo skladbo Pendejo (v prevodu Kreten), izid pa je pospremil tudi njegov nov, zadnji album. V videospotu pa tudi tokrat ob njem nastopa ženska. In kdo je ta rjavolasa lepotica?

icon-expand Enrique Iglesias je z videospotom za pesem Pendejo pospremil izid albuma Final (Vol.1) FOTO: AP

Enrique Iglesias je izdal čisto novi singel z naslovom Pendejo (Kreten) in prvi odzivi pri njegovih oboževalcih so odlični. Zvezdnik je hkrati izdal tudi videospot, v katerem je znova posegel po isti podobni, kot smo ga v preteklosti že vajeni, in sicer ima na sebi pulover s kapuco in kapa s šiltom, ki je v vseh teh letih postala že njegov prepoznavni znak. V videospotu pa seveda ne nastopa sam, ampak si je pri romantični pesmi z nalezljivimi ritmi znova zaželel ženske družbe. Tokrat je njegovo povabilo sprejela mehiška igralka in lepotica 26-letna Renata Notni, ki smo jo na POP TV nazadnje videli v telenoveli Želim te ljubiti (Quiero amarte), trenutno pa navdušuje v seriji El dragón. Nekateri jo mogoče poznate tudi kot srčno izbranko igralca in pevca Diega Boneta, ki si je kariero po selitvi iz Mehike uspešno ustvaril tudi v Los Angelesu. Pred leti je v filmu Rock of Ages sodeloval s Tomom Cruiseom in Catherine Zeta-Jones.

icon-expand Renata Notni je zvezda Enriquejevega novega videospota. FOTO: Profimedia

V videospotu lahko vidimo, kako se Enrique smuka okoli Renate, s katero želi oživeti njuno ljubezensko zgodbo. Zvezdnik v pesmi namreč prepeva, da čeprav jo je že pozabil, ob vsakem njunem srečanju čustva znova pridejo na plano. Na posnetkih lahko vidimo nekaj romantičnih trenutkov med njima, kot so objemi, dotiki in zaljubljeni pogledi ... Poljuba pa oboževalci ne dočakajo. Zvezdnika sta prizore snemala tudi ob sončnem zahodu na Brooklynskem mostu v New Yorku. Kemija med njim je še kako prisotna, kar bodo gledalci med ogledom nedvomno začutili.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke