Kdo je na vrhu britanske lestvice?

DAVID GILMOUR - Lick and Strange

Luck and Strange se imenuje tudi novi solistični paket angleške rockovske ikone. David Gilmour je frontman legendarnih Pink Floyd. S povratkom, še manj pa s tem zelo dolgočasnim singlom, Gilmour ne ponuja teme za praktično debato. Je pa album, zanimivo, dosegel vrh britanske lestvice, kar nedvomno potrjuje, da delež vesoljne sape ostaja tudi za tole veteransko ambientalno-rockovsko jadranje. Nekaj uspešnega, sicer novega, a trdno zasidranega v resnično starih časih. Ocena: 3 LL COOL J ft. EMINEM - Murdergram Deux

Ker sta en in drug veterana, jima gre čestitati. Najprej za dobro fizično kondicijo. Newyorški raper LL Cool J si je začetni prizor pričujočega spota zamislil kot repliko naslovnice svojega prvega mega hita. Že leta 1987 je eden od pionirjev žanra šarmiral s prvo rapersko balado (I Need Love). Njegov gost na štirinajstem solo albumu The Force je tudi najslavnejši belopolti raper Eminem. Brez zadržkov se tudi v 2024 predstavljata kot tehnično izjemno izurjena rimoklepca. Vsebine rim so v danem primeru, sploh pri Eminemu, malček pastirske. Toda tole vokalno šponanje je fantastična postavka, ki se jo lahko izrabi kot navdih, najmanj pa kot kot zdravo šablono. Ritmika, ki jo je zložil Q-Tip, pa prav tako funkcionira idealno. Ocena: 5 TORO Y MOI ft. DON TOLIVER - Madonna

Kalifornijski nu-soul eklektik je z devetimi izdanimi albumi svoj eksotični nadimek utrdil kot vedno zvedav ustvarjalec duhovite zasanjane pop-art romantike. Slogovno bi ga lahko umestili med Becka, polžje Beastie Boys in čudaške, a še vedno prisebne psihadelike. Na novem, desetem albumu Hole Erth je 37-letni Toro y Moi (s pravim imenom Chaz Bradley Bundick) vse preveč podvržen vladajoči trap estetiki, ob tem, da mu je z njo ustvarjalni utrip povsem zmedla prav psihadelična kontura. Tale zmečkanina vseh in ničesar z naslovom Madonna, ki je del omenjene albumske novosti, je po vseh parametrih prav značilna za avtorjev zadnji stilski zasuk. Gostujoči traper Don Toliver pa je v svoji avtohtoni pozi, seveda, suveren. Ocena: 3 THE WEEKND - Dancing In The Flames

