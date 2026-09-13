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Glasba

Kdo je prva Slovakinja na glasbeni lestvici Billboard?

Los Angeles, 13. 09. 2026 08.00 pred 20 minutami 3 min branja 1

Avtor:
E.M.
Adéla Jergová

V Bratislavi rojena 22-letna Adéla Jergová živi svoje sanje. Mladenka, ki se je angleščine naučila ob gledanju priljubljene serije Hannah Montana in je večino otroštva preživela na treningih baleta, se je kot prva Slovakinja zavihtela na Billboardovo glasbeno lestvico stotih najbolj vročih hitov tega trenutka. Vse se je začelo, ko je pravzaprav mislila, da je njenih sanj o uspehu konec.

Adéla Jergová se je širši javnosti predstavila kot nadobudna 19-letna tekmovalka v šovu Dream Academy, v katerem sta glasbeni založbi Hybe in Geffen širom sveta iskali dekleta za formacijo globalne pop skupine (danes znane pod imenom Katseye, op. a.). Adéla, ena redkih predstavnic Stare celine, se je sicer uvrstila v prvo dvajseterico, a nato kot prva izpadla. Takrat se je v solzah poslovila, misleč, da je to konec njene poti.

Adéla Jergová
Adéla Jergová
FOTO: Profimedia

V resnici pa je bilo slovo prvi korak proti uspehu. Adéla je z nastopom v tekmovanju požela veliko pozornosti in si pridobila kar nekaj oboževalcev, ki so po izpadu nestrpno čakali na njen naslednji korak. In res, Slovakinja je že z izidom prve pesmi Homewrecked navdušila. Sledile so pesmi Superscar, KGB in Red Bottoms, ki so na spletu požele veliko pozornosti.

Da je pomembno biti pozoren nanjo, pa je jasno dala ob izidu sveže Ain't in LA, s katero se je kot prva Slovakinja zavihtela na Billboardovo glasbeno lestvico stotih najbolj vročih hitov tega trenutka. 61. mesto je bila odlična popotnica za album Prima, ki je luč sveta ugledal pred nekaj dnevi. O njeni glasbi so v medijih z navdušenjem govorili Elton John, Charli XCX in Nicole Kidman. O slednji je Adéla napisala tudi pesem.

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Glasbenica je odraščala v Bratislavi in se že kot deklica močno navduševala nad ameriško popkulturo. Svet slavnih in bogatih je spoznavala predvsem prek televizije – gledala je Disney Channel ter se ob njem učila angleščine. Prav o tem govori pesem Ain't in LA. Slovakinja jo je namreč posvetila vsem dekletom iz držav, oddaljenih od hollywoodskega blišča. Posvetila jo je vsem, ki sanjajo o nečem večjem.

Čeprav danes sama živi v Los Angelesu in pravi, da ima mesto rada, je želela s pesmijo poudariti, da je lepoto in talent mogoče najti tudi daleč od mesta angelov. Prav zato je spot posnela v domači Bratislavi. "Pesem ni zgolj zgodba o odhodu v Ameriko, ampak tudi o vrnitvi k lastnim koreninam in o tem, da sanje niso last ene same države ali mesta," je povedala ob izidu.

Adéla Jergová
Adéla Jergová
FOTO: Profimedia

Med največjimi mejniki v dosedanji karieri pevke je letošnji nastop na slovitem ameriškem festivalu Lollapalooza v Chicagu. Pomemben korak na poti do širše prepoznavnosti je bil tudi trenutek, ko jo je Demi Lovato izbrala za predskupino na svoji turneji It's Not That Deep. Več tujih medijev, med njimi tudi Teen Vogue, so Adélo izpostavili kot eno od hitro vzpenjajočih se novih imen popa.

S septembrom se je 22-letnica odpravila na svojo prvo samostojno turnejo, v sklopu katere bo nastopila tudi v več evropskih mestih. Vstopnice za njene nastope so šle za med, koncerti na Stari celini so namreč praktično razprodani.

Razlagalnik

Billboardova lestvica, zlasti Billboard Hot 100, velja za enega najpomembnejših in najbolj verodostojnih kazalnikov glasbene priljubljenosti v Združenih državah Amerike. Lestvica temelji na kombinaciji podatkov o predvajanju pesmi na radijskih postajah, številu prodanih fizičnih in digitalnih kopij ter podatkih o pretakanju (streamingu) na različnih digitalnih platformah. Uvrstitev na to lestvico je za glasbenike po vsem svetu pogosto simbol mednarodnega preboja in komercialnega uspeha.

Lollapalooza je eden najbolj prepoznavnih in vplivnih glasbenih festivalov na svetu, ki se vsako leto odvija v Chicagu, s številnimi mednarodnimi različicami. Ustanovil ga je Perry Farrell leta 1991, sprva kot poslovilno turnejo za svojo skupino Jane's Addiction. Festival je skozi leta postal sinonim za raznolikost, saj na njem nastopajo tako uveljavljene svetovne zvezde kot tudi vzhajajoči talenti iz različnih glasbenih zvrsti, od alternativnega rocka in heavy metala do hip-hopa in elektronske glasbe.

Predskupina ali 'opening act' je glasbeni izvajalec ali skupina, ki nastopi pred glavno zvezdo večera na koncertu ali v okviru turneje. Glavni namen predskupine je ogrevanje občinstva in ustvarjanje vzdušja pred nastopom glavnega izvajalca. Za mlade in neuveljavljene glasbenike je nastopanje v vlogi predskupine ključna priložnost za pridobivanje novega občinstva, večjo medijsko izpostavljenost in nabiranje izkušenj na velikih odrih pred množico ljudi, ki so prišli poslušat uveljavljenega izvajalca.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Adéla Jergová billboard katseye dream academy pevka

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

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ptuj.si
13. 09. 2026 08.20
Se res mora med nastopom držati tam?
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