Kdo je prva Slovakinja na glasbeni lestvici Billboard?

Adéla Jergová se je širši javnosti predstavila kot nadobudna 19-letna tekmovalka v šovu Dream Academy, v katerem sta glasbeni založbi Hybe in Geffen širom sveta iskali dekleta za formacijo globalne pop skupine (danes znane pod imenom Katseye, op. a.). Adéla, ena redkih predstavnic Stare celine, se je sicer uvrstila v prvo dvajseterico, a nato kot prva izpadla. Takrat se je v solzah poslovila, misleč, da je to konec njene poti.

Adéla Jergová FOTO: Profimedia

V resnici pa je bilo slovo prvi korak proti uspehu. Adéla je z nastopom v tekmovanju požela veliko pozornosti in si pridobila kar nekaj oboževalcev, ki so po izpadu nestrpno čakali na njen naslednji korak. In res, Slovakinja je že z izidom prve pesmi Homewrecked navdušila. Sledile so pesmi Superscar, KGB in Red Bottoms, ki so na spletu požele veliko pozornosti. Da je pomembno biti pozoren nanjo, pa je jasno dala ob izidu sveže Ain't in LA, s katero se je kot prva Slovakinja zavihtela na Billboardovo glasbeno lestvico stotih najbolj vročih hitov tega trenutka. 61. mesto je bila odlična popotnica za album Prima, ki je luč sveta ugledal pred nekaj dnevi. O njeni glasbi so v medijih z navdušenjem govorili Elton John, Charli XCX in Nicole Kidman. O slednji je Adéla napisala tudi pesem.

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Glasbenica je odraščala v Bratislavi in se že kot deklica močno navduševala nad ameriško popkulturo. Svet slavnih in bogatih je spoznavala predvsem prek televizije – gledala je Disney Channel ter se ob njem učila angleščine. Prav o tem govori pesem Ain't in LA. Slovakinja jo je namreč posvetila vsem dekletom iz držav, oddaljenih od hollywoodskega blišča. Posvetila jo je vsem, ki sanjajo o nečem večjem. Čeprav danes sama živi v Los Angelesu in pravi, da ima mesto rada, je želela s pesmijo poudariti, da je lepoto in talent mogoče najti tudi daleč od mesta angelov. Prav zato je spot posnela v domači Bratislavi. "Pesem ni zgolj zgodba o odhodu v Ameriko, ampak tudi o vrnitvi k lastnim koreninam in o tem, da sanje niso last ene same države ali mesta," je povedala ob izidu.

Adéla Jergová FOTO: Profimedia

Med največjimi mejniki v dosedanji karieri pevke je letošnji nastop na slovitem ameriškem festivalu Lollapalooza v Chicagu. Pomemben korak na poti do širše prepoznavnosti je bil tudi trenutek, ko jo je Demi Lovato izbrala za predskupino na svoji turneji It's Not That Deep. Več tujih medijev, med njimi tudi Teen Vogue, so Adélo izpostavili kot eno od hitro vzpenjajočih se novih imen popa. S septembrom se je 22-letnica odpravila na svojo prvo samostojno turnejo, v sklopu katere bo nastopila tudi v več evropskih mestih. Vstopnice za njene nastope so šle za med, koncerti na Stari celini so namreč praktično razprodani.