Kdo je ta Thomas March in zakaj je prav vsak njegov song čeden

Poletni šlager, ki nas tudi po poletju ne bo zapustil. Ideja je enostavna in take so najboljše, tudi najbolj trajne. Ravno prav sladka melodija mamí lahko edino tak, točno tak nepretenciozen in vedno raje senzibilen, globlji glas, kot ga je prispevala pevka Vesna Potokar . Vokalni aranžma je preudarno zadržan, medtem ko je instrumentalna osnova skoraj primerna za chill-out kompilacije a la Cafe Del Mar . Pravim skoraj kot chill-out, čeprav ta seveda po poreklu ni balearska, pač pa izvira nekje zelo blizu odra Slovenske popevke. Video je na žalost generična tvorba. Sicer pa tako kot priložnostni tango – prav prešerno.

Za prvo svežo izdajo po štirih letih je Ed Sheeran izbral kaj čudaško popevko. Dejstvo, da ta ne odseva glasbenikovega potrjeno genialnega talenta za pisanje songov, je še manjši problem. Produkcijska zasnova komada Bad Habits je kopija, in to povprečna kopija stotine podobnih prikupnih, a zelo plastičnih plesnih napevov, ki jih konzumiramo že vse desetletje. Okej. Že vse to je za na rob groze. Toda Sheeran, znan kot samorastniški solistični notorik, je dovolil, da mu korporativna miselnost naenkrat narekuje prav vse vedenje o tem, kako zasnovati, izvesti in promovirati song. Namesto da bi bilo obratno. Kaj? Ceneni house beat odhaja iz mode in ne obratno. Mali angleški pop inovator (kar je nekoč bil) si je z enim zamahom povzročil vsaj tristopenjsko škodo. Če bi tej dodal še vtis o tem bizarnem videu, bi Ed fasal cvek.

Ocena: 2,5

KSI - Holiday