Kdo je valižanski kantavtor Ren, ki je po letih garanja postal spletna senzacija?

Valižanski pevec in tekstopisec Ren , ki je več let trdo delal in počasi gradil svojo kariero na prepoznavnosti, je oktobra izdal svoj drugi album, ki ga je poimenoval Sick Boi , in močno upal, da bo z njim končno prestopil v glasbeni prostor popularne glasbe. To mu je uspelo, senzacija pa je postal predvsem s pomočjo družbenih omrežij, kjer je njegova glasba dosegla širok krog predvsem mlajše populacije.

33-letnik, čigar pravo ime je Ren Gill , je bil rojen v Bangorju, odraščal pa je na otoku Anglesey ob obali Walesa. Pozneje se je preselil v Brighton, ki se nahaja v Calgaryju v Kanadi. Pevec je svojo kariero najprej začel kot član indie skupine Trick The Fox in glasbene skupine The Big Push , nato pa se je lotil solo kariere.

Leta 2016 je izdal debitantski album, ki ga je poimenoval Freckled Angels, nato pa počasi gradil navdušenje nad svojo glasbo z izdajo več EP-jev; The Tale of Jenny & Screech (2019), Demos (Do Not Share) Volume 1 & 2 (2020) in Violet's Tale (2022). Renov drugi album, Sick Boi, je vrhunec počasnega in vztrajnega ustvarjanja umetnika, ki mu je uspelo kultivirati izjemno predano spletno publiko, sam pa je pripravljen prestopiti v tako imenovan mainstream oziroma glasbo, ki spada med najbolj popularno, pod lastnimi pogoji. Kljub svojim talentom Ren ostaja glasbenik brez pogodbe z založbo, na družbenih omrežjih pa pojasnjuje, da je preveč "fizično in čustveno bolehen", da bi se zavezal.

Kako si je Ren ustvaril tako predano spletno publiko?

Velik del Renove glasbe temelji na njegovih mislih in boju z dolgotrajno kronično boleznijo, ki so jo prvotno napačno diagnosticirali kot multiplo sklerozo, zdaj pa se zdravi zaradi lymske borelioze in možganske poškodbe, zaradi česar se je tudi preselil v Kanado, svoje oboževalce pa vztrajno obvešča o svojem zdravstvenem stanju preko družbenih omrežij. Renova umetnost je zgrajena okoli njegovega pripovedovanja zgodb, pri čemer uporablja rap kot pripovedno orodje, kar pa je storil na skoraj enak način, kot je to počel Eminem v zgodnji karieri, podobno tehniko pa še vedno uporablja Kendrick Lamar, in je njegov način sporočanja bolečine in travme. "Leta sem poskušal dobiti odgovore, hodil sem od zdravnika do zdravnika, le da so se oni praskali po glavi in me pustili z diagnozo multiple skleroze," je nekoč povedal.