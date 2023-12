Kdo ne bo vzljubil Bustine bejzbol čepice

Nežen jasminov čaj za Arlo Parks.

HOLLY WALKER - Unsung

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Londončanka je poslušalskemu občestvu znana predvsem kot vokalistka v številnih songih angleškega elektroničnega dvojca Maribu State. Walkerjeva tudi kot solistka nadaljuje z chill-waveom omenjenega pogona, a vseeno pevkin napoj izkazan v pričujoči tihi uspešnici izzveni dovolj avtohtovno, avtorsko, če ne kar kantavtorsko. Nadvse prijeten in sproščujoč napev, ki raje kot da valovi v house ritmih, vodi vznesen valček. Unsung je hkrati naslovna pevkine nedavno izdane ljubke albumske prvenke. Ocena: 3,5 ARLO PARKS - Jasmine

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če se sprašujete, kdo je tisti, ki zna ustvariti tako impulziven in obenem privlačen funky beat, pri čemer ta prej kot ritmične udarce za svoj šarm izrablja sinkope zjetkane s pavzami? Sloviti boter disca Nile Rodgers, ki ga je tega temeljnega trika, kot trdi sam, naučil veliki Miles Davis, je nad deli veliko premalo slavnega Davea Okumuja, prepričan sem, navdušen. Londonski multi muzik Dave Okumu je sicer bolj znan kot član tria The Invisible ter kot prvi mentor znanih britanskih vokalistk Jessie Ware in pokojne Amy Winehouse. Arlo Parks, sijajna mlada neo-soularka, v Okumujevem studiu proizveden song Jasmine predstavlja kot vmesnico med drugo avtorsko albumsko predstavo (My Soft Machine, maj 2023) in bodočo tretjo. Komad je eksotično drhteč. In že to je dovolj. Ocena: 4,5 BUSTA RHYMES FT. DABABY & T-PAIN - Big Everything

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Menda je modo kape s šiltom poveznjene nazaj, torej tako, da je senčnik ščiti zatile, sprožil Ken Griffey, slavni baseball zvezdnik. Pravzaprav je glavni krivec za modo a la spredi-zadi ostal Sylvester Stallone, ki s v tem oziru ni pustil motiti še v filmu Over The Top (1987). Ta komad je tako zanič, da ga nad vodo ohranjata, najprej video, seveda, in v videu zgolj in samo šilta nad obema Bustinima uhljema. Big Everything štorije je s tem konec, basta. Prisrčna fora. Ocena: 3 2 CHAINZ & LIL WAYNE FT. BENNY THE BUTCHER - Oprah & Gayle

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke