Kdo v dvojcu Maraaya nosi hlače? 'Oba znava obleči hlače in kikle'

Kdo pa v njuni zvezi nosi hlače? "Absolutno jih Raay. Midva sva že več kot 20 let skupaj, tako da ni več toliko pomembno, kdo nosi hlače. Ampak da znava v danem trenutku oba obleči hlače in kikle, v prenesenem pomenu," je povedala Marjetka . Ob tem poudarjata, da sta kot starša enako stroga.

Maraaya je znan slovenski duo, ki občinstvo navdušuje že več kot desetletje. V tem času sta izdala mnogo velikih uspešnic. Nove skladbe prvi slišijo njuni materi, sinova Vid in Oskar ter njuna ožja ekipa, sicer pa ustvarjata po občutku. "Imava primer ene pesmi, ki je nastala nekaj dni pred smrtjo Marjetkine babice. V tej pesmi je ena slovnična napaka, ampak se v pesmi tako odraža to obdobje, slišiš preslikavo teh čustev, da sva raje pustila slovnično napako," je dejal Raay .

V pogovoru sta se dotaknila tudi tega, da sta v času njune kariere zamenjala več glasbenih žanrov. "Ko odraščaš, želiš biti 'bolj kul', kot je tvoje srce. In jaz sem potem v tem zadnjem obdobju samo sebe pogledala v ogledalo in se vprašala, kdo sploh sem. Jaz sem Štajerka, ki ima rada vesele stvari, po drugi strani pa imam tudi zelo rada globino. In k temu stremiva. Ne obremenjujeva se, če je skladba prelahkotna. Meni je fajn in uživam," je dejala Marjetka.

Kdo od njiju je večji kritik, kdo večji perfekcionist, kdo težje sprejme kritiko? Pa tudi, kdo ima raje intimnejše koncerte, kdo na koncertih pove preveč? Na ta vprašanja odgovorita v pogovoru na vrhu članka.